Kayseri'de çocuklar İsrail'in Filistin'e yönelik soykırımını protesto etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kayseri'de çocuklar İsrail'in Filistin'e yönelik soykırımını protesto etti

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) öncülüğünde Kayseri'de toplanan çocuklar, İsrail'in Filistin'e yönelik soykırımını protesto etti. AGD'nin açıklamasına göre, çocuklar Gazze'de 50 bin sivilin şehit edildiğini, bunların yaklaşık 16 binini çocukların oluşturduğunu belirtti. Çocuklar, İsrail'in işgalini ve zulmünü kınayan pankartlar taşıdı.

30.07.2024 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de çocuklar, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) öncülüğünde İsrail'in Filistin'e yönelik soykırımını protesto etti. ???????

AGD'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan ilçesi Erkilet Mahallesi'ndeki dernek binası önünde bir araya gelen çocuklar adına konuşan Ömer Çetinkaya, Gazze'de 50 bin sivilin şehit edildiğini, bunların yaklaşık 16 binini çocukların oluşturduğunu aktardı.

Gazze'de her dakika insanların hayatını kaybettiğini belirten Çetinkaya, "Çocuklar olarak burada toplandık. Oyun oynamak için değil, oyunu bozmak için buradayız. Bizim ellerimiz kalem tutarken, kitap tutarken Gazzeli çocukların elleri anne babasının parçalanmış bedenlerini tutmasın diye buradayız. Şimdi 'oyun' zamanı, bu oyunda alışveriş yaparken paralarımız hiçbir zaman zalimlere gitmeyecek. Bu oyunda, ümmetin bütün çocukları Mescid-i Aksa'nın bahçesinde özgürce oynayacak. Bu oyunda oyun yok, oyunu bozmak var. Şimdi biz çocuklar haykırıyoruz ve diyoruz ki, biz oyuna değil, bozmaya geldik." ifadelerini kullandı.

Çocuklar, "Gazze'de işgal dünyada utanç", "Nehirden denize özgür Filistin", "Bebek katili İsrail" yazılı pankart taşıdı.

Kaynak: AA

Anadolu Gençlik Derneği, Filistin, Kayseri, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de çocuklar İsrail'in Filistin'e yönelik soykırımını protesto etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:22 Düzenleme TBMM’den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu
11:51 Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’ye atıcılık branşında ilk madalya Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye atıcılık branşında ilk madalya
11:44 Kenan Işık için AKM’de tören düzenleniyor Tabutunun başındaki isim dikkat çekti Kenan Işık için AKM'de tören düzenleniyor! Tabutunun başındaki isim dikkat çekti
11:06 Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı Soruşturma başlatıldı Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı! Soruşturma başlatıldı
10:39 AK Parti’de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin AK Parti'de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin
13:47 Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kaldı Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kaldı
12:51 Cemil İpekçi’nin pansiyonunda kanalizasyon patladı Belediyeye seslenip öfke kustu Cemil İpekçi'nin pansiyonunda kanalizasyon patladı! Belediyeye seslenip öfke kustu
11:08 Ticaret Bakanlığı’nın radarından kaçamadı Şeyma Subaşı’na gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin liraceza Ticaret Bakanlığı'nın radarından kaçamadı! Şeyma Subaşı'na gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin liraceza
11:01 İzmir’den sonra bir elektrik faciası daha Malatya’da sokak ortasında ölü bulundu İzmir'den sonra bir elektrik faciası daha! Malatya'da sokak ortasında ölü bulundu
10:51 Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu
10:29 Bakanın adıyla sosyal medyada dolandırıcılık: 4 ildeki operasyonda 7 gözaltı Bakanın adıyla sosyal medyada dolandırıcılık: 4 ildeki operasyonda 7 gözaltı
10:16 İsrail’de büyük isyan Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı İsrail'de büyük isyan! Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı
10:11 Gizem Özdilli: Babam Yeşilçam’da 22 sinema filmi olan bir aktördü Gizem Özdilli: Babam Yeşilçam'da 22 sinema filmi olan bir aktördü
10:09 Rusya’da düğün gecesi çıplak bir şekilde 15. kattan düşen 23 yaşındaki gelin hayatını kaybetti Rusya'da düğün gecesi çıplak bir şekilde 15. kattan düşen 23 yaşındaki gelin hayatını kaybetti
09:46 Kanada’da uyuşturucu bağımlılarının zombi görüntüleri dehşete düşürdü Kanada'da uyuşturucu bağımlılarının zombi görüntüleri dehşete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 14:27:26. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de çocuklar İsrail'in Filistin'e yönelik soykırımını protesto etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement