KAYSERİ'de düşen eğitim uçağında şehit olan Hava Pilot Albay Gökhan Özen toprağa verildi

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KAYSERİ'de düşen eğitim uçağında şehit olan 2 pilottan, evli ve 9 yaşında kız babası Hava Pilot Albay Gökhan Özen'in (48) cenazesi, memleketi Eskişehir'de toprağa verildi. Hava Pilot Kıdemli Albay Muharrem Özen, üniformasıyla katıldığı cenazede kardeşini, tabutunun başında durup asker selamı vererek uğurladı.

Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait SF-260D tipi eğitim uçağı Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi yakınlarında düştü. Uçakta bulunan Hava Pilot Albay Gökhan Özen ile Albay Uğur Yıldız, şehit oldu. Kayseri ve İzmir'de düzenlenen törenin ardından Hava Pilot Albay Gökhan Özen'in Türk bayrağına sarılı naaşı, havayoluyla Eskişehir'e getirildi. Şehit Hava Pilot Albay Gökhan Özen için merkez Odunpazarı ilçesindeki tarihi Reşadiye Camii'nde cenaze namazı düzenlendi. Cenazeye şehit Özen'in babası Mehmet, Ankara Etimesgut 11'inci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'nda görevli ağabeyi Hava Pilot Kıdemli Albay Muharrem Özen, kız kardeşi Zeynep Çarkçı, eşi Şeyma ve 9 yaşındaki kızı İpek'in yanı sıra Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, asker erkan ile milletvekilleri katıldı. Şehit Özen'in eşi Şeyma ve kızları İpek, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Baba Mehmet Özen de şehit oğlunun tabutu başındaki fotoğrafını öperek gözyaşlarına boğuldu.

Şehit Hava Pilot Albay Gökhan Özen, ikindi namazında cenaze namazının kılınmasının ardından Vişnelik Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.