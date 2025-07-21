Kayseri\'de Filistin İçin Protesto

Kayseri'de, Anadolu Gençlik Derneği üyeleri ve vatandaşlar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Bürüngüz Camisi önünde toplanan grup üyeleri, Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.

Derneğin Kayseri Şube Başkanı Yusuf Şahin, grup adına yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'de katliam yaptığını, başta çocuklar olmak üzere genç, yaşlı binlerce kişinin ölümüne neden olduğunu söyledi.

Tüm dünyanın İsrail'in saldırılarını izlemekle yetindiğini belirten Şahin, bebeklerin aç bırakıldığını, hastane ve okulların yıkıldığını ifade etti.

Şahin, "Filistin yalnız değildir. Gazze asla teslim olmayacaktır. Direniş kazanacak, siyonizm yıkılacaktır. Zalim siyonistler ve tüm dünya şahit olsun ki mukaddes şehrimiz Kudüs'ü, mukaddes mabedimiz Mescid-i Aksa'yı, İslam diyarı Gazze'yi her türlü işgal ve tecavüzden kurtarmak için bütün gücümüzle gece gündüz demeden takatimizin sonuna kadar çalışacağız." dedi.

Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.