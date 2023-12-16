Kayseri\'de firari hükümlü yakalandı

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Kayseri'de hakkında 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Felahiye İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan 4 ayrı dosyadan toplam 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Firarinin saklandığı yeri tespit eden ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Yakalanan hükümlünün, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği belirtildi.
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