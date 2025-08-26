Kayseri\'de Gençten Tabanca ve Pala Paylaşımı

Kayseri'de sosyal medya üzerinden tabanca ve pala paylaşımları yaptığı tespit edilen 16 yaşındaki E.Y. polis ekiplerinde yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye esnasında sosyal medya üzerinden suç teşkil eden tabanca ve pala paylaşımları yaptığı tespit edilen 16 yaşındaki E.Y.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

16 YAŞINDAKİ ÇOCUK YAKALANDI

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda E.Y., yakalandı. Yapılan aramalarda tabanca, 9 adet fişek, pala ve bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan E.Y. hakkında, '6136 SKM' suçundan adli işlem başlatıldı.