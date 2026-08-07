Kayseri'de İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, A sınıfı iş güvenliği uzmanı Mehmet Tatar tarafından verilen eğitim, belediye meclis salonunda gerçekleştirildi.

Katılımcılara, güvenlik ve sağlık işaretleri, kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, yangın ve yangından korunma, çalışma mevzuatıyla iş yeri temizliği ve düzeni konularında bilgiler aktarıldı.

Eğitime, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da katıldı.