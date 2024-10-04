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Kayseri'de İsrail Saldırılarına Protesto

Kayseri\'de İsrail Saldırılarına Protesto

Cuma namazı sonrası Kayseri'de toplanan grup, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a saldırılarını protesto etti.

04.10.2024 16:19
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İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları Kayseri'de protesto edildi.

Cuma namazının ardından Bürüngüz Camisi önünde toplanan, Türk ve Filistin bayrağı açan grup, "Vicdanın sesini duy, harekete geç" yazılı pankart taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Saadet Partisi İl Başkanı Erdal Altun, onlarca yıldır emperyalistlerin desteğiyle Filistin'de işgal ve soykırım yapan İsrail'in son bir yıldır dünyanın gözü önünde yakın tarihin en büyük katliamlarına imza attığını söyledi.

İsrail'in son günlerde Lübnan'da da vahşete başladığını hatırlatan Altun, "Sırada Mısır'ın, Irak'ın, Türkiye'nin, Ürdün'ün ve daha nice İslam ülkesinin olmadığını kim söyleyebilir? Çizilen sözde haritalarla gözümüze sokulan bu kanlı plana karşı çıkmak için daha ne beklenmektedir?" diye konuştu.

Filistin'in Hasan Bitmez'in, Ayşenur Ezgi Eygi'nin, Rachel Corie'nin, İsmail Heniye'nin ve sayısız yetim, mazlum ve şehidin emaneti olduğunu vurgulayan Altun, "Filistin insanlığın, umudun ve vicdanın kalesidir. Biz Allah'ın izniyle bu kalenin burçlarına zafer bayraklarını asacağız." diye konuştu.

Konuşmanın ardından grup dağıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de İsrail Saldırılarına Protesto - Son Dakika

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