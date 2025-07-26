Kayseri'de Kaza: 2 Polis Yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de Kaza: 2 Polis Yaralandı

26.07.2025 20:14
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Kayseri'nin Sarız ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 polis yaralandı.

Kayseri'nin Sarız ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu biri başkomiser 2 polis yaralandı.

Kayseri- Malatya kara yolu Kıskaçlı mevkisinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 27 ASY 966 plakalı kamyon ile 34 ABL 992 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, Sivas İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay'ın özel kalem müdürü olduğu öğrenilen başkomiser Aysun Çağla Namdan ile polis memuru Fatih Baykal yaralandı.

Sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Namdan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da hastaneye gelerek yaralıların durumuna ilişkin bilgi aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de Kaza: 2 Polis Yaralandı - Son Dakika

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