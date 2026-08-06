Kayseri'de Kız Meselesi Kavgasında İki Yaralı - Son Dakika
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Kayseri'de Kız Meselesi Kavgasında İki Yaralı

Kayseri\'de Kız Meselesi Kavgasında İki Yaralı
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Kayseri'de parkta 'kız meselesi' nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ'de 'kız meselesi' nedeniyle parkta çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında İldem Cumhuriyet Mahallesi Arzum Sokak'taki bir parkta meydana geldi. Mehmet Akif D. ve Furkan D. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında iddiaya göre 'kız meselesi' nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet Akif D. ve Furkan D. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayın şüphelisinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de Kız Meselesi Kavgasında İki Yaralı - Son Dakika

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