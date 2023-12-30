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KAYSERİ'de Meyve-Sebze Halinde Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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KAYSERİ'de Meyve-Sebze Halinde Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

KAYSERİ'de meyve-sebze halinde, husumetli pazar esnafı arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Polis, kaçan 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

30.12.2023 - 13:05,
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KAYSERİ'de meyve-sebze halinde, husumetli pazar esnafı arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Polis, kaçan 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Kocasinan ilçesindeki Yeni Hal Kompleksi'nde meydana geldi. Pazar esnafı Niğmet, Kerem, Can, Yılmaz Can ve İbrahim Daşdemir meyve -sebze almak için geldikleri halde aralarında husumet bulunan Turgay ve Adem Oral ile karşılaştı. İki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tabanca ve tüfeğin kullanıldığı kavgada, Turgay başından, Adem Oral ise ayaklarından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Turgay Oral, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Polis, olay yerinden kaçan 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

KAYSERİ\'de Meyve-Sebze Halinde Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
Kaynak: DHA
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Kerem Can, Kocasinan, Kayseri, Olaylar, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: KAYSERİ'de Meyve-Sebze Halinde Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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