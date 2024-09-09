Kayıp Katil 981 Gündür Aranıyor - Son Dakika
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Kayıp Katil 981 Gündür Aranıyor

Kayıp Katil 981 Gündür Aranıyor

Kayseri'de miras nedeniyle çıkan kavgada ölen kuzenler ve dayılarının annesi adalet istiyor. Firari katil 981 gündür yakalanamadı.

09.09.2024 12:53
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KAYSERİ'de miras nedeniyle çıkan kavgada kuzenleri Seyit Yılmaz (30) ve Gaffar Mehmet Yılmaz (20) ile dayıları Serdar Yılmaz'ı (44) öldüren Mehmet Yılmaz (43), 981 gündür aranıyor. Seyit ve Gaffar'ın annesi Ayla Yılmaz (54), Şu an 981 gün oldu. Halen hiçbir arpa boyu yol gidilemedi. Adalet istiyorum. 981 gündür bizim ciğerimiz yanıyor. Hiç kimse cezasını çekmedi dedi.

Olay, 3 Ocak 2022'de Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Gavremoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Yılmaz ile kuzenleri Seyit Yılmaz ve Gaffar Mehmet Yılmaz arasında miras nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışmaya Seyit ve Gaffar Mehmet kardeşlerin dayısı Serdar Yılmaz da dahil oldu. Bu sırada Mehmet Yılmaz, belinden çıkardığı tabancayla 2 kardeş ile Serdar Yılmaz'a ateş açtı. Olay yerinden geçen M.A.'ya da yerden seken mermi isabet etti. Yılmaz kardeşler olay yerinde, dayıları Serdar Yılmaz ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Mehmet Yılmaz hakkında 'kasten öldürme' suçundan 3 kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Firari sanık 981 gündür yakalanamadı. DHA'ya açıklamalarda bulunan Seyit ve Gaffar Yılmaz'ın annesi Ayla Yılmaz, 3 Ocak 2022 tarihinde, güpegündüz çarşının ortasında benim 2 evladım ve kardeşim katledilmiştir. İki evladımı ve kardeşimi toprağa verdim. Katil halen ortada yok. Cinayeti işledikten sonra benim evimin etrafında dolaşarak diğer oğlumu, kardeşimi, beni arayıp elinde silahla bizi de katletmek istediğini, bağırarak söylediğini, herkes duymuş. Şehrin ortasında 3 tane insan katlediliyor. Elini sallayarak, Mehmet Y. isimli arkadaşını arayarak kendini dolaştırıp halen elinde silahla bizleri aradığını, Mehmet Y. evimize gelip itiraf etti. Mehmet Y., evimize geldiğinde, 12.00'a kadar gezdirdikten sonra, avukatına teslim edip katili gönderdiklerini söyledi. Avukatı ondan teslim alıp Ankara'ya kadar katili kaçırıyor ifadelerini kullandı.

'ADALET NEREDE'

Adalet istediğini aktaran anne Yılmaz, Ben, üç canımı gencecik toprağa verdim. Öğrenci olan çocuğumdan ne istediler anlamıyorum. Büyük oğlumun 1,5 yaşında çocuğu yetim kaldı. Yeni evlenmişti. Kardeşimin 14 yaşında kızı yetim kaldı. Eşi de öyle. Hiçbir şeyle alakası yok. Ondan ne istediler Seri katil şu an nerede Sürekli tehditler ve yakınlarımızı arıyor. Tehdit ediyor. Biz bunları polise söylüyoruz ama sonuç alamıyoruz. Polisimiz, valimiz, devlet büyüklerimiz lütfen bizimle ilgilensinler. Lütfen bizim derdimize çare bulsunlar diye konuştu. Cinayet şüphelisinin ve ona yardım edenlerin cezalandırılmasını isteyen Yılmaz, Şu an 981 gün oldu. Halen hiçbir arpa boyu yol gidilemedi. Adalet istiyorum. 981 gündür bizim ciğerimiz yanıyor dedi.

'CANIMIZ YANIYOR'

Serdar Yılmaz'ın ağabeyi, Seyit ile Gaffar Mehmet Yılmaz'ın da dayıları olan Selçuk Yılmaz ise Bizim canımız yanıyor. Kardeşim Serdar Yılmaz, işi gücü olmasına rağmen malının olmasından, güzel yaşamasından katledildi. Yeğenim Seyit Yılmaz, malı mülkü olmasına rağmen katledildi. Yeğenim Gaffar Mehmet Yılmaz, katledildi. Bu suçluların cezalandırılmasını istiyoruz ifadelerini kullandı.

'ARTIK CEZALARINI ÇEKSİNLER'

Katilin kendilerini tehdit ettiğini aktaran Yılmaz, Bunlar sürekli birilerini arayarak 'katil hala yurt dışında' diyorlar. Birilerini arayarak tehdit ediyor. Bu konuda bir arpa boyu yol alamadık. Biz, 'gelecek, gidecek' gibi hikayeleri dinlemekten yorulduk artık. Artık biz, katilin ve yandaşlarının yargılanmasını istiyoruz. Artık cezalandırılmasını istiyoruz. Devletimizin bize yardımcı olmasını istiyoruz diye konuştu. Kimseye seslerini duyuramadıklarını söyleyen Yılmaz, Katil ve ona yardım edenlerin artık cezalarını çekmesini istiyoruz. Devlet büyüklerimizin bize bakmasını ve bizim sesimizi duymasını istiyoruz. Bu kadar acıyı biz çekiyoruz. Herkes çocuğuyla görüşüyor. Biz çocuklarımızı toprağa verdik dedi.

Haber-Kamera Furkan KAVUKLU KAYSERİ,

Kaynak: DHA

Kayseri, 3-sayfa, Güncel, Miras, Olay, Suç, Son Dakika

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