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KAYSERİ'de Silahlı Saldırı: 1 Yaralı - Son Dakika
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KAYSERİ'de Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

KAYSERİ'de yolda yürüyen bir kişi, otomobilde bulunan husumetlilerin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Saldırı sonucunda yaralanan kişi ile ailesiyle birlikte olay yerinden geçen bir çocuk hastaneye kaldırıldı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

KAYSERİ\'de Silahlı Saldırı: 1 Yaralı
15.01.2024 - 20:10,
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KAYSERİ'de, yolda yürüyen Salih K., otomobilde bulunun husumetlilerinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Olayda Salih K. ile ailesiyle birlikte olay yerinden geçen bir çocuk yaralandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi Yoğunburç Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Salih K. (25), yolda yürürken otomobille yanına yaklaşan husumetlilerinin silahlı saldırısına uğradı. Pompalı tüfekle açılan ateş sonucu saçmalar Salih K. ile o sırada ailesiyle birlikte yoldan geçen Muhammet Salih C.'nin (15) bacağına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

?Polis, kaçan şüpheli veya şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: KAYSERİ'de Silahlı Saldırı: 1 Yaralı - Son Dakika
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