Kayseri\'de Sporcular Zamantı Irmağı\'nda Sup Festivali Düzenledi

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Kayseri'de bir araya gelen sporcular, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Zamantı Irmağı'nda düzenledikleri "Sup Festivali"nde kürek çekti.

Tomarza ilçesindeki Böke Mahallesi yakınlarından geçen Zamantı Irmağı'nda Ankara, Hatay ve Mersin'den gelen 55 sporcu bir araya geldi.

Etkinlik öncesi sporcular kürek sörfü olarak da bilinen supları (Stand Up Paddle) bir araya getirerek ay yıldız koreografisi yaptı.

Sporcular daha sonra Zamantı Irmağı'ndaki doğal parkuru sup kullanarak tamamladı.

Macera Kayseri Grubu Yöneticisi İbrahim Köse, AA muhabirine, Sup Festivali'ni ikinci kez düzenlediklerini söyledi.

Festivali, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gerçekleştirdiklerini belirten Köse, şunları kaydetti:

"Ankara, Hatay ve Mersin sup gruplarından 50'den fazla kişiden oluşan bir grup oluşturduk. Zamantı Irmağı'na bu şekilde değer katıyoruz. Tomarza Belediyesi ve kaymakamlık destek verdi. Festivalimiz sadece bugün. Kayseri'de bu bir ilk oldu. Özellikle 19 Mayıs'ı planladık. Geçen sene 29 Ekim'de yapmıştık. Özellikle Atatürk'ün gençliğe armağanı olan bu bayramda yapmayı uygun gördük. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Katılımcılardan Fuat Aracı da festivale Akdeniz Doğal ve Sporları Spor Kulübü olarak katıldıklarını belirtti.

Güzel bir etkinlik için bir araya geldiklerini vurgulayan Aracı, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda güzel bir rotadayız. Yaklaşık 11 kilometrelik bir rota olacak. Dediğim gibi daha önce deneyimlemiştik. Bizim için genelde denizde yaptığımız bu sporu biraz daha böyle ırmakta ya da akarsu da nasıl yaparızı düşünüyorduk. Bu şekilde Mersin'den geldik." diye konuştu.

Festivale Ankara'dan katılan Gökçe Türkoğlu ve Hatay'dan gelen Kerim Göktaş da farklı illerden insanlarla anlamlı bir günde sup festivalinde bir araya geldikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği de etkinlikte yaşanabilecek herhangi olumsuzluğa karşı bot ve kanolarla festivalde görev aldı.