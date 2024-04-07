Kayseri'de Şuşa Azerbaycan Evi hizmete açıldı - Son Dakika
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Kayseri'de Şuşa Azerbaycan Evi hizmete açıldı

Kayseri\'de Şuşa Azerbaycan Evi hizmete açıldı

Kayseri'nin Talas ilçesinde Talas Belediyesi tarafından yapılan Şuşa Azerbaycan Evi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış törenine, AK Parti Kayseri milletvekilleri, belediye başkanları ve davetliler katıldı. Azerbaycan-Türkiye kardeşliği vurgulanan törende, Şuşa Azerbaycan Evi'nin mimarisi ve içerisinde bulunan objeler hakkında bilgi verildi.

07.04.2024 18:52
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Kayseri'de Talas Belediyesince yaptırılan Şuşa Azerbaycan Evi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Yenidoğan Mahallesi Çimenli Caddesi'ndeki parkta düzenlenen tören, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunması, Hocalı Şehitleri Anıtı'na karanfil bırakılmasıyla başladı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, törende, Türkiye ile Azerbaycan Cumhurbaşkanlarının yakınlığını örnek aldıklarını söyledi.

Önceki yıl kasım ayında 20 bin metrekarelik Azerbaycan Kardeşlik Parkı'nın açılışını yaptıklarını hatırlatan Yalçın, bugün de Şuşa Azerbaycan Evi'nin açılışını yapmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Şuşa Azerbaycan Evi'nin mimarisini Şuşa Kalesi'nden esinlenerek hayata geçirdiklerini anlatan Yalçın, "Şuşa Azerbaycan Evi'nde, Azerbaycan kültürünü ve geleneğini yansıtan çok sayıda obje, fotoğraf ve eser bulunuyor. Bu eserler içerisinde bulunan kıymetli materyalleri bize sağladıkları için Azerbaycanlı kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Talas'a ve Kayseri'ye böylesine anlamlı bir merkez kazandırdığımız için mutluyuz, gururluyuz." diye konuştu.

Azerbaycan Devlet Diaspora Komitesi Başkanı Fuad Muradov da Ramazan Bayramı arifesinde böyle güzel teşebbüsten dolayı memnun olduklarını söyledi.

Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin sadece bugün için değil, her iki devletin geleceği için önemli olduğunu vurgulayan Muradov, şunları kaydetti:

"Bugün açılışını yaptığımız Şuşa Azerbaycan Evi, devletimizin desteği olduğu 29'uncu Azerbaycan Evi'dir. 15 ülkede Azerbaycan Evi açıldı. Böyle güzel ve manalı ilk Azerbaycan Evi'mizdir. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Talas Belediyesi, dernekler ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Karabağ Savaşı her bir Türk için çok büyük bir tarih. Bu tarihi, biz birlikte Türk kardeşlerimizle birlikte elde ettik. Her birinize bugünlerde bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Türkiye-Azerbaycan dostluğu tarihi bir dostluktur. Türkiye-Azerbaycan kardeşliği bütün dünya için bir örnektir. Talas'ta açılan Azerbaycan Evi, bizim diğer Azerbaycan evleri için büyük örnek olacaktır."

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Şuşa Özel Temsilcisi Aydın Kerimov ise Azerbaycan ve Türkiye arasında dünyada benzeri olmayan bir kardeşlik münasebeti olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından Şuşa Azerbaycan Evi'nin yapılmasında emeği geçenlere plaket ve teşekkür belgesi verilerek açılış gerçekleştirildi.

Törene, AK Parti Kayseri milletvekilleri Bayar Özsoy ve Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de Şuşa Azerbaycan Evi hizmete açıldı - Son Dakika

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