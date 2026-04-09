Kayseri'de Trafik Kavgasına 900 Bin Lira Ceza
Kayseri'de Trafik Kavgasına 900 Bin Lira Ceza

09.04.2026 13:22
Kayseri'de trafikte kavga eden sürücülere 900 bin lira ceza kesildi, ehliyetleri iptal edildi.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde trafikte kavga amaçlı araçlarından inen iki sürücü ile yolculara toplam 900 bin lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sosyal medya platformundaki "Ihlamur Köprüsü inişinde trafikte kavga çıktı" konulu paylaşım üzerine çalışma başlattı.

Araçları tespit eden ekipler, kısa sürede ulaştığı iki sürücü ve yolculara, Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 900 bin lira cezai işlem uyguladı.

Ehliyetlerine 60'ar gün süreyle el konulan ve araçları 60'ar gün trafikten menedilen sürücüler hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan da adli işlem başlatıldı.

Öte yandan çevreye rahatsızlık veren 2 motosiklet sürücüsüne toplam 251 bin lira ceza uygulayan ekipler, trafiği tehlikeye düşüren başka bir araç sürücüsüne ise 92 bin lira para ceza kesti.

"Abartı egzoz" kullanan diğer bir araç sürücüsüne 17 bin lira ceza kesip, aracı 30 gün trafikten meneden ekipler, ters yönde seyreden araç sürücüsüne ise 20 bin lira cezai işlem uyguladı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Kayseri, Güncel, Trafik, Kavga, Ceza

Advertisement
