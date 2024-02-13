Kayseri\'de Uzman Çavuşu Bıçakla Öldürdüğü İddia Edilen Sanık Hakim Karşısında

Kayseri'de iki grup arasında çıkan kavgada uzman çavuşu bıçakla öldürdüğü öne sürülen sanık hakim karşısına çıktı.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık F.B, maktul U.C.D'nin müşteki eşi F.D, annesi S.D. ve babası Y.D. ile taraf avukatları katıldı.
Sanık F.B. savunmasında, olay günü bir yakınının düğününden çıkan misafirlerinin olduğu araçla başka bir düğün salonundan çıkanlara ait aracın kaza yaptığını söyledi.
Kaza sonrası taraflar arasında tartışma çıktığı ve alkollü olduğunu öne sürdüğü maktulün kendilerine küfür ettiği iddiasında bulunan F.B, şöyle konuştu:
"Sakin olmasını söyledim. Maktul üzerime yürüyerek, kafa attı. 4-5 arkadaş araya girerek, beni arka tarafa götürdü. O gün ben de biraz alkol almıştım. Bir yakınımın vurulduğuna dair bir bağırtı duydum. Tekrar olay yerine gittim. Maktul silahına davrandı, 3 el ateş etti. Ben de silahından tuttum. Bıçak yanımdaydı. Bıçağı çektiğimi hatırlıyorum. Bir kez sallamış olabilirim. Sonrasını hatırlamıyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum."
Müşteki F.D. ise karşı taraftan kendilerine saldırı olduğunu, eşi U.C.D'nin yanında bulunan silahını kendisine verdiğini öne sürdü. Kocasının olayda silah kullanmadığını ileri süren F.D, olayın ardından silahı polise kendisinin teslim ettiğini anlattı.
Müşteki S.D. ise karşı tarafın oğlunu karanlığa doğru çektiğini kaydederek, "25-30 kişi başındaydı. 'Ne olur oğlumu kurtarın' diye bağırdım. Oğlumu hırpaladılar. Ağacın dibine düştü. Kimin vurduğunu görmedim. Düştüğünü gördüm. Şikayetçiyim." dedi.
Maktulun babası müşteki Y.D. de sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, sanık F.B'nin tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Mahkeme süresince gözyaşlarına hakim olamayan maktul yakınlarından anne S.D, duruşmanın bitiminde solandan çıkarılan sanığa tepki gösterdi.
Olay
Mimsin Mahallesi'nde 23 Eylül 2023'te farklı düğün salonlarından çıkan iki grubun içerisinde bulunduğu araçlar kazaya karışmış, taraflar arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan U.C.D. kaldırıldığı hastanede kurtarılamamış, F.B. tutuklanmıştı.
Diyarbakır'da görev yapan uzman çavuş U.C.D, kardeşinin düğünü için Kayseri'ye gelmişti.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erzincan'da çok sayıda işçinin göçük altında kaldığı maden sahasındaki toprak kayması ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Özdağ, "Sabah vardiyasının başında 6 işçi topraktaki çatlağı görüp 'Burada çalışmayız' demiş. Ve alanı terk etmiş. Bu 6 kişi bu şekilde kurtulmuş" dedi.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kaymasının ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal, hayati bir uyarıda bulundu. Altın madenindeki toprağın işlenmesi için zehirli siyanürlü madde ve kimyasal kullanıldığını söyleyen Pampal, ''Üst üste yığılmış bir dağ gibi bir yığın olmuş. Bu mevki Fırat Nehrine de 700-800 metre mesafede, çok yakın. Fırat'a karışması demek bütün yaşamın bitmesi demek. Fırat'a ulaşması acilen önlenmelidir. O vadinin önü kapatılmalıdır.'' dedi.
Tasarımcı, organizatör, sanatçı menajeri, Best Model of Turkey ve Film-San Vakfı Kurucu Başkanı Erkan Özerman 86 yaşında hayatını kaybetti. Özerman'ın vefatı sonrası geçmiş senelerdeki bir röportajında, "Teşvikiye Camii'nde herhangi bir tören yapmayın istemiyorum. Törensiz yolcu edin dedim. Öldükten sonra beni yaksınlar." ifadeleri akıllara geldi.
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması felaketinin ardından siyanür ve kimyasal malzemelerin Fırat Nehri'ne sızacağı endişesi oluştu. Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık." ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin Vali Hamza Aydoğdu'dan bilgi aldı. Erdoğan, toprak altında kalan 9 işçinin bulunması için devam eden arama kurtarma çalışmalarında tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi.
Erzincan'ın İliç ilçesinde özel bir firmanın faaliyet gösterdiği, altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında 9 işçi göçük altında kalırken, felaket anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde dev toprak kütlelerinin aşağı doğru kaydığı, dağ yolunda seyir halinde olan aracın toprağın altında kaldığı görüldü.
Erzincan'ın İliç ilçesinde siyanür ve sülfürik asit dağlarının çökmesi sonucu çok sayıda işçinin toprak altında kaldığı madeni işleten Anagold Madencilik şirketinin daha önce siyanür sızıntısından kapasite artışına kadar pek çok olayla gündeme geldiği ortaya çıktı. Uzmanların uzun süredir göçük tehlikesine karşı uyardığı madenle ilgili Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, "Facia geliyor dedik, geldi" dedi. Faciaya ilişkin adli soruşturma başlatılarak 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.
İsrail istihbaratı Mossad adına casusluk yaptığı iddia edilen sanıkların yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle TSK'dan ihraç edilen firari sanık Serkan Özdemirci'nin dosyasını ayırırken, bu kişi aracılığıyla İsrail istihbaratıyla temas kurduğu iddia edilen ve "Mossad'ın üçüncü gözü" olarak bilinen tutuklu sanık Selçuk Küçükkaya'ya 26 yıl 8 ay hapis cezası verdi.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Uzman Çavuşu Bıçakla Öldürdüğü İddia Edilen Sanık Hakim Karşısında - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?