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Kayseri'de Yılbaşı Denetimi: Alkol Testi Yapıldı, Cezalar Verildi - Son Dakika
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Kayseri'de Yılbaşı Denetimi: Alkol Testi Yapıldı, Cezalar Verildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yılbaşı denetimi gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda asayiş ve trafik uygulaması yaparak sürücülere alkol testi uyguladı. Denetimlerde tedbirlere uymayan sürücülere para cezası verildi. Denetimlerin sabah saatlerine kadar devam edeceği bildirildi.

01.01.2024 - 02:26,
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KAYSERİ'de polis ekiplerince yılbaşı denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi. Bu kapsamda şehrin çeşitli yerlerinde kontrol noktaları oluşturuldu. Yüzlerce araç ekipler tarafından aranarak sürücülere alkol testi yapıldı. Yapılan denetimlerde tedbirlere uymayan sürücülere para cezası uygulandı. Denetimin sabah saatlerine kadar süreceği bildirildi. (DHA)

Kayseri\'de Yılbaşı Denetimi: Alkol Testi Yapıldı, Cezalar Verildi
Kaynak: DHA
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