KAYSERİ'de 11 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Gesi Fatih Mahallesi Gesi Caddesi'nde meydana geldi. Kar yağışının ardından buz tutan zeminde 11 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası yol trafiğe kapandı. Ekiplerin araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Zincirleme Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
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