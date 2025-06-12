Kayseri'den Gazze Yürüyüşü'ne Destek - Son Dakika
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Kayseri'den Gazze Yürüyüşü'ne Destek

Kayseri\'den Gazze Yürüyüşü\'ne Destek
12.06.2025 17:13
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Kayseri'den 10 kişilik grup, Gazze halkıyla dayanışma için Mısır'a yola çıktı.

Gazze'deki Filistin halkıyla dayanışma göstermek için Refah Sınır Kapısı'nda düzenlenecek "Küresel Gazze Yürüyüşü"ne katılmak üzere Mısır'a gidecek 10 kişilik Kayseri grubu uğurlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan Kayseri Filistin'le Dayanışma Platformu Dönem Sözcüsü Erdal Ergenç, uğurlamaya gelenlere teşekkür etti.

Barışçıl, aynı zamanda hiçbir maddi güce ve kaba kuvvete başvurmadan sivil bir inisiyatifle bu yolculuğa çıktıklarını belirten Ergenç, "Bizler yürekleri yangın yerine dönmüş, bir asırdan fazladır parçalanan, tutuşturulan, enkaz altında kalan, araçlarda mahsur kalıp, küçücük vücuduna onlarca mermi isabet eden, şarapnel parçalarıyla uzuvlarını kaybeden, canlı canlı ateşe verilen canların acısını yaşayan milyonlarca insanın iç sesi olarak Küresel Gazze Yürüyüşü'ne katılmak üzere Refah Sınır Kapısı'na gidiyoruz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından vatandaşlarla vedalaşan gönüllüler Ahmet Aydan Bekar, Musab Turbil, Erdal Ergenç, Ali Tokluman, Fatma Tokluman, Ali Yunusoğlu, Muhammed Gazi Öztürk, Ahmet Arpalı, Abdurrahim Akargöl ve Bilal Öztürk Ankara'ya hareket etti.

Grup, Ankara'da diğer illerden gelecek gönüllülerle buluşacak ve Kahire'ye gidecek. Daha sonra araçlarla El- Ariş kentine gidecek olan kafile, buradan da yaya olarak Refah Sınır Kapısı'na ilerleyecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'den Gazze Yürüyüşü'ne Destek - Son Dakika

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