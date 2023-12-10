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Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde tartışma sonucu cinayet - Son Dakika
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde tartışma sonucu cinayet

Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde tartıştığı idari memur Fevzi Süleyman Sökmen'i öldüren polis memuru Şükrü Koçoğlu hakkında 2'nci iddianame hazırlandı. Sökmen'in cinayetten önce tartıştığı Koçoğlu'ndan şikayetçi olduğu, öldürülmeden önce verdiği ifadede de tehdit edildiğini söylediği ortaya çıktı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü\'nde tartışma sonucu cinayet
10.12.2023 - 11:59,
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KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü'nde tartıştığı idari memur Fevzi Süleyman Sökmen'i (39) öldüren polis memuru Şükrü Koçoğlu (50) hakkında 2'nci iddianame hazırlandı. Sökmen'in cinayetten önce tartıştığı Koçoğlu'ndan şikayetçi olduğu, öldürülmeden önce verdiği ifadede de tehdit edildiğini söylediği ortaya çıktı.

Olay, 2 Haziran'da Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı'ndaki Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde meydana geldi. Daha önce depremzedelere yardım etme meselesi yüzünden tartışan polis memuru Şükrü Koçoğlu ile emniyette görevli idari memur Fevzi Süleyman Sökmen arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu Sökmen, kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia ettiği Koçoğlu'ndan şikayetçi oldu. İkili, 14 Eylül'de bir kez daha Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde karşılaştı. Çıkan tartışma sonucu Koçoğlu, beylik tabancası ile Sökmen'i öldürdü. Gözaltına alınan Koçoğlu, işlemleri sonrası tutuklandı.

İlk olayda şikayetçi olan Sökmen'in dilekçesi sonrası başlatılan soruşturma, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tamamlanıp, iddianame hazırlandı. Kayseri 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Şükrü Koçoğlu hakkında, 'hakaret', 'tehdit' ve 'basit yaralama' suçlarından dava açıldı. İddianamede ifadesine yer verilen Koçoğlu, "Depremzedelere hakaret nedeniyle tartıştık. Hakaret ya da tehditte bulunmadım" dedi.

'SÜREKLİ ONLARA KÜFÜR ETTİ'

Sökmen'in cinayetten önce verdiği ifade de iddianamede yer aldı. Sökmen, ifadesinde, "Şükrü, depremzedeler ile ilgili küfürlü konuşmaya başladı. Sürekli onlara küfür etti. Defalarca kendisini uyardım. 'Bir daha buraya gelirsen, seni vurmazsam ne olayım' dedi. Olaydan sonra benden özür diledi. Engelli çocuğu olduğu için şikayetçi olmamıştım. Ama 2 Haziran'da iş çıkışı eve gitmek için servise doğru gittiğimde; 'Senin burada işin yok, benim olduğum yere gelme, karşıma çıkma, çık dışarı, burayı terk et' dedi. Kendisi ile bir işim olmadığını söyleyince de 'Sen git yoksa yarım kalan işimi tamamlarım, şimdi arabama gidip gelirim, bak beni zorlama' diye yeniden tehdit etti. Beni bu şekilde tehdit eden, hakaretlerde bulunan ve yaralamaya çalışan Şükrü Koçoğlu'ndan davacı ve şikayetçiyim" dedi.

Sökmen'i öldürdüğü iddiasıyla hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan da dava açılan ve müebbet hapsi istenen Koçoğlu, ileriki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: DHA
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