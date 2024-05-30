Kayseri-Niğde yolunda şarampole devrilen otomobil alev aldı, sürücü yaralandı

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KAYSERİ- Niğde yolunda şarampole devrilen otomobilin alev aldığı kazada, sürücü yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Kayseri-Niğde yolu Buget Mahallesi yakınlarında meydana geldi. A.Ş. idaresindeki 38 BA 158 plakalı otomobil, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Alev alan otomobilde sürücü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı A.Ş. sağlık ekipleri tarafından Yeşilhisar ilçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilin yanma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.