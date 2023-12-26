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Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, 2023 yılı çalışmalarını değerlendirdi - Son Dakika
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Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, 2023 yılı çalışmalarını değerlendirdi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, 2023 yılındaki çalışmaları değerlendirdi. Yalçın, Kayseri OSB'nin Türkiye'nin en büyük üretim üssü olduğunu ve alan büyüklüğü bakımından ilk 4'te yer aldığını belirtti. Ayrıca, OSB'de 100 bine yakın işçi istihdam edildiğini ve 2022 yılında 3,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini ifade etti. Yalçın, ayrıca yapılan projelerle sanayicilere hizmet ettiklerini ve alt yapı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, 2023 yılı çalışmalarını değerlendirdi
26.12.2023 - 13:21,  Güncelleme: 13:23
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, 2023 yılındaki çalışmaları değerlendirdi.

Yalçın, yazılı açıklamasında, şehrin en büyük üretim üssü olarak önemli görevi yerine getirdiğini, Türkiye'nin OSB'ler sıralamasında alan büyüklüğü bakımından ilk 4'te yer aldıklarını belirtti.

Kayseri OSB'de 100 bine yakın işçi istihdam edildiğini, 1500'e yakın işletme bulunduğunu aktaran Yalçın, hazırladıkları projelerle sanayicilere hizmet ettiklerini ifade etti.

Kayseri'nin 2022 yılındaki 3,9 milyar dolarlık ihracat rakamının büyük çoğunluğunu OSB'de bulunan yerleşik işletmeler eliyle gerçekleştirildiğini belirten Yalçın, "Türkiye'nin önde gelen mobilya markalarının bağrından çıktığı OSB'miz Türkiye'nin 2022 yılındaki yaklaşık 4,5 milyar dolarlık mobilya ihracatının yaklaşık 5'te 1'ini tek başına gerçekleştirmiştir. Bölgemiz, çelik kapı üretimi ve ihracatında açık ara önde bulunmaktadır. Türkiye'de üretilen 100 çelik kapıdan 90'ı bölgemizde üretilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kayseri OSB'de her türlü alt ve üst yapı hizmetlerini başarı ile sunduklarını belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Kayseri OSB'de meslek yüksekokulu kurulmasının adımlarını attık ve bu konuda başarı sağladık. Kayseri Üniversitesi ile imzaladığımız protokolle Kayseri OSB Teknik Koleji'mizin bir bloğunda 3 bölüm ile eğitimin başlamasına katkıda bulunduk. Ayrıca 8 bin metrekare arsamızı meslek yüksekokulu binası yapımı için tahsis ettik. Bunların dışında hayırsever işbirliği ile mimarlık ve mühendislik fakültesi, ortaokul ve ilkokul yapımı konusunda da proje hazırlığımız sürmektedir. Büyük bir ihtiyaç haline gelen sağlık merkezi kurulması yönünde adımlar atmaktayız. İl Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği halinde projelendirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Yıl boyunca yaptıkları güvenlik ve alt yapı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Yalçın, Türkiye Yüzyılı'na adım adım ilerlenen bu süreçte 2024 yılının Türkiye'nin ve Kayseri'nin daha çok ihracat yaptığı bir yıl olmasının önem arz ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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