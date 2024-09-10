Kayseri OSB Başkanı'ndan İşsizlik Açıklaması - Son Dakika
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Kayseri OSB Başkanı'ndan İşsizlik Açıklaması

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 yılı temmuz ayı işsizlik verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Yalçın, işsizlik oranının yüzde 8,8'e gerilemesinin önemli olduğunu belirterek, Türkiye ekonomisinin üretimi ve ihracatı artırma yönündeki kararlılığının önemli olduğunu ifade etti.

10.09.2024 17:18
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 yılı temmuz ayı işsizlik verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yalçın, yazılı açıklamasında, Türkiye'deki işsiz sayısının 2024 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre 112 bin kişi azalarak 3 milyon 167 bin kişi olduğunu, işsizlik oranının ise 0,4 puan azalarak yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

Temmuz ayında işsizlik oranının yüzde 8,8'e gerilemesinin önemli olduğuna dikkati çeken Yalçın, "2024 yılı haziran ayı işsizlik rakamının 9,2 olarak gerçekleştiği göz önüne alındığında, işsizlikteki düşüş ekonomideki sağlam yapıyı göstermektedir. Türkiye ekonomisinin üretimi ve ihracatı artırma yönündeki kararlığı önemli." ifadelerini kullandı.

Yalçın, değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü:

"Geçtiğimiz günlerde açıklanan Yeni OVP'nin işsizlik oranının yüzde 7'lere çekilmesi hedefi bulunmaktadır. Türkiye ekonomisinin istihdam artışını sürekli hale getirebilmek için güçlü bir irade sergiliyor olması önemli. Mali yapıda dengelenmenin hızlı bir şekilde oluşması ve enflasyonun dizginlenmesi, hedeflere ulaşılmasında önem arz etmektedir. İstihdamdaki artış üretimde ve dolayısıyla da ihracattaki artışı tetikleyen bir unsur olmayı sürdürecektir. Sanayicilerimiz, yeni istihdam kapılarının açılması yönünde verilecek destekleri beklemektedir."

Kaynak: AA

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