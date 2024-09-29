Kayseri OSB'de 8 Yılda 3.285 Yangına Müdahale - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kayseri OSB'de 8 Yılda 3.285 Yangına Müdahale

Kayseri OSB\'de 8 Yılda 3.285 Yangına Müdahale

Kayseri OSB İtfaiye Müdürlüğü, 8 yılda 3.285 yangına müdahale ederek 175 yangını büyümeden önledi.

29.09.2024 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, son 8 yılda 3 bin 285 yangına müdahalede bulundu. Müdürlüğün fabrika çalışanlarına verdiği eğitim sayesinde 175 yangın büyümeden önlendi.

Kayseri OSB İtfaiye Müdürü Hüsamettin Kazi, AA muhabirine, 15 araç parkı olan, 2 bin 200 metrekare alana sahip, 10 bin metrekare parselde, eğitim binaları ve tesisleriyle faaliyet yürüten itfaiye binasında hizmet verdiklerini söyledi.

Kazi, 12 itfaiye aracı ve 40 personelle ihtiyaç olan her yerde çalıştıklarını ifade etti.

OSB'de 1270 civarında fabrika bulunduğunu anlatan Kazi, lokasyon olarak orta noktasında oldukları OSB'de en uzak noktaya 5 dakika 45 saniyede ulaştıklarını belirtti.

Hüsamettin Kazi, yangınlarda başlıca nedenin ihmal olduğunu, devamında dikkatsiz ve bilinçsiz hareket edilmesi geldiğini vurguladı.

2016'dan bugüne 3 bin 285 yangına müdahale ettiklerini, bunların 305'inin fabrika yangını olduğunu anlatan Kazi, 1000'in üzerinde fabrikada verdikleri eğitimle çalışanların 175 fabrikada çıkan yangını kendi imkanlarıyla söndürdüğünü dile getirdi.

Verdikleri eğitim hizmetlerinin başarı grafiklerini artırdığını vurgulayan Kazi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fabrika çalışanlarına öncelikle temel yangın eğitimi verdik. Bu temel yangın eğitiminin ana unsuru yangın çıktığında yapacakları davranış biçimleri. İlk kolluk güçlerine, itfaiyeye haber vermelerini, sonra en yakındaki söndürme tüpleriyle yangının merkezine müdahale etmelerini söyledik. Buna ilişkin kendi işletmelerinde ve bizim eğitim tesislerimizde uygulamalı eğitim verdik. Yaklaşık 1000 firma ve binlerce insana bu 8 yıl içerisinde eğitim verdik. Verdiğimiz eğitimlerle 175 fabrika yangını, başlangıç aşamasındayken çalışanlar tarafından söndürüldü."

"Yangınlar ağırlıklı cumartesi günleri çıkıyordu"

Kazi, son 8 yılda tuttukları istatistiklerde yangınların daha çok haftanın hangi günü ve hangi saatlerde çıktığına ilişkin ilginç sonuçlara ulaştıklarını kaydetti.

İlk yıllarda yangınların ağırlıklı olarak cumartesi günleri çıktığını dile getiren Kazi, şu bilgileri paylaştı:

"İlk tespit ettiğimiz, ilk yıllarda cumartesi günü yangınlarıydı ağırlıklı olarak. Sanayicilerimizi bilinçlendirme ihtiyacı hissettik. O saat aralığında, devrettiğiniz ustabaşılar, şefler veya müdürlerin biraz daha dikkatli olmasını talep edin çünkü patronun olmadığı bazı yerlerde, biraz ihmalkarlık olabiliyor, yangının sebebi buna dayanıyor olabilir dedik. Sonra bu verilerin değiştiğini gördük. Hafta içi, çarşambaya, bazen perşembeye yayıldı. Genelde sabah 08.00 vardiyası ile akşam 16.00 vardiyasında, çalışanların sabah işe geldiklerindeki dikkatsizlik halleri ve akşam eve giderken acelecilik hallerini, yangının çıkış sebeplerinin başlıca nedenleri olarak gördük. Sanayicilerimiz ne zaman fabrikalarında bize eğitim, bilgilendirme amaçlı ihtiyaç duyarlarsa 7/24 hizmete hazırız."

Kayseri OSB'de geçen yıl 41 fabrika yangını çıktığını belirten Kazi, "8 yıllık süreçte fabrika yangınında en düşük verimiz 2018 yılında 26'ydı, şu an 21'deyiz, inşallah 21'de kalırız." dedi.

Hüsamettin Kazi, OSB'deki yangınların yanı sıra kentte oluşabilecek büyük yangınlara, Mersin, Antalya, Muğla gibi bölgelerdeki orman yangınlarına müdahalede destek verdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Yerel Haberler, Güvenlik, İtfaiye, kayseri, Ekonomi, Sağlık, Güncel, OSB, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri OSB'de 8 Yılda 3.285 Yangına Müdahale - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:34 Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı
23:23 Hizbullah’ta Nasrallah’ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi Hizbullah'ta Nasrallah'ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi
22:54 Kabine, yarın toplanıyor Masada kritik konu başlıkları var Kabine, yarın toplanıyor! Masada kritik konu başlıkları var
21:55 8 gün resmen buhar olmuş Narin’in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı 8 gün resmen buhar olmuş! Narin'in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı
12:43 Muslera’dan kafa karıştıran paylaşım Herkes aynı yorumu yapıyor Muslera'dan kafa karıştıran paylaşım! Herkes aynı yorumu yapıyor
12:30 Nasrallah’tan sonra Hizbullah bir ağır darbe daha aldı Komutan Nebil Kaouk öldürüldü Nasrallah'tan sonra Hizbullah bir ağır darbe daha aldı! Komutan Nebil Kaouk öldürüldü
12:02 Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali’ne damga vurdu Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali'ne damga vurdu
11:02 Tonlarca bombayla hedef alındı Nasrallah’ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı Tonlarca bombayla hedef alındı! Nasrallah'ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı
10:59 Düğünde paralar valize sığmadı Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı Düğünde paralar valize sığmadı! Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı
10:46 Şimşek’ten vatandaşlara uyarı: ’Kredi kartı geçmiyor’ diyen işletmeleri hemen ihbar edin Şimşek'ten vatandaşlara uyarı: 'Kredi kartı geçmiyor' diyen işletmeleri hemen ihbar edin
10:30 Nasrallah’ı öldüren operasyonun detayları netleşti 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar Nasrallah'ı öldüren operasyonun detayları netleşti! 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar
10:26 Bülent Ersoy’un Ahu Tuğba’nın cenazesine neden katılmadığı ortaya çıktı Bülent Ersoy'un Ahu Tuğba'nın cenazesine neden katılmadığı ortaya çıktı
10:13 Yazılım hatası pahalıya patladı 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı Yazılım hatası pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı
10:00 Ronaldo, İspanya’daki oteli için iş ilanı verdi Maaş 90 bin TL’yi buluyor Ronaldo, İspanya'daki oteli için iş ilanı verdi! Maaş 90 bin TL'yi buluyor
09:16 Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun doğum gününü kutladı Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun doğum gününü kutladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 05:00:10. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri OSB'de 8 Yılda 3.285 Yangına Müdahale - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement