Kayseri Yolu'nda Akaryakıt Tankeri Devrildi: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Kayseri Yolu'nda Akaryakıt Tankeri Devrildi: Sürücü Yaralandı

Kayseri Yolu\'nda Akaryakıt Tankeri Devrildi: Sürücü Yaralandı

Niğde-Kayseri yolu üzerinde bir akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu sürücü yaralanırken, yol geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

09.12.2024 20:20  Güncelleme: 20:21
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Kayseri yolu üzerinde akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Niğde- Kayseri yolu, tankerden sızan yakıt nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Niğde- Kayseri yolu üzerinde Konaklı Kasabası yakınlarında meydana geldi. Harun Mert (40) yönetimindeki 33 AUJ 664 plakalı akaryakıt tankeri, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan sürücü Harun Mert'i Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, yol ise tankerden sızan yakıt nedeniyle trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, ekiplerin bölgedeki çalışması devam ediyor.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Tüm vatandaşlarımızın Niğde- Kayseri yolu üzerinde Konaklı Kasabası yakınlarında seyahat ederken dikkatli olmaları ve trafik ekiplerinin yönlendirmelerine uymaları önem arz etmektedir. Yolun güvenli bir şekilde trafiğe açılmasıyla ilgili gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kayseri Yolu'nda Akaryakıt Tankeri Devrildi: Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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