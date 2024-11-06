Kayyum Protestolarında 16 Güvenlik Görevlisi Yaralandı, 140 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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Kayyum Protestolarında 16 Güvenlik Görevlisi Yaralandı, 140 Şüpheli Gözaltında

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Diyarbakır'da kayyum atanmasına karşı düzenlenen protestolarda 16 güvenlik görevlisi yaralanırken, 140 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü, 8 ilde yaşanan eylemlerle ilgili açıklamada bulundu.

06.11.2024 21:11  Güncelleme: 21:25
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(DİYARBAKIR) - Emniyet Genel Müdürlüğü, 8 ilde kayyum protestolarında 16 güvenlik görevlisinin yaralandığı eylemlerde, 140 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'nca, terör soruşturması kapsamında Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Halfeti Belediyesi'ne kayyum atanmasına yönelik 8 ilde protesto eylemlerine ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, 140 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Mardin, Batman, Şanlıurfa, İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana ve Antalya olmak üzere toplam 8 ilimizde güvenlik kuvvetlerine taş atan, fiziki saldırıda bulanan ve 16 güvenlik görevlimiz ile 2 vatandaşımızı yaralayan 140 şüpheli şahıs yakalanarak, haklarında adli işlem başlatılmıştır. Ayrıca sosyal medya platformları üzerinden provakatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 75 hesap kullanıcısıyla ilgili adli işlem başlatılmıştır. Kıymetli vatandaşlarımız, provokasyona gelmeyelim. Hukuk dışı yollarla, insanlara, çevreye ve mallara zarar vererek suç işlemeyelim. Devletimiz güçlüdür. Devletimize ve milletimize karşı bu komploları kuranlar hak ettikleri karşılığı görecekler."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kayyum Protestolarında 16 Güvenlik Görevlisi Yaralandı, 140 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika

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