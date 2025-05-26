Kaza Davasında Fatma Zehra Kınık'a 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası - Son Dakika
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Kaza Davasında Fatma Zehra Kınık'a 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası

Kaza Davasında Fatma Zehra Kınık\'a 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası
26.05.2025 17:59
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Beykoz'da motosiklet kazasında 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ölümüne yol açan Kınık, ceza aldı.

BEYKOZ'da 17 yaşındaki motosikletli Batın Barlasçeki'nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Fatma Zehra Kınık'ın yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme heyeti, Kınık'ın 'Taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve ehliyetine 2 yıl el konulmasına hükmetti.

Kaza 9 Temmuz 2024'te saat 13.30 sıralarında Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi. 34 FKJ 390 plakalı otomobilin sürücüsü eski Kızılay Başkanın kızı Fatma Zehra Kınık, Baki Sokak'tan Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ne çıktığı sırada, kasksız halde arkasında yolcuyla ilerleyen Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı 34 HUT 980 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki sürücü ve arkasındaki yolcu Batın Barlasçeki ağır yaralandı. 16 yaşındaki Batın Barlasçeki, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaya ilişkin 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık tekrar hakim karşısına çıktı. Müşteki sanık Yavuz Selim Öztürk'ün 18 yaşını doldurması sebebiyle duruşma kapalılığı kaldırıldı. Duruşma Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Fatma Zehra Kınık, müşteki sanık Yavuz Selim Öztürk, kazada hayatını kaybeden Batın Barlasçeki'nin annesi ve taraf avukatları hazır bulundu.

'SUÇUMUN OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM'

Müşteki sanık sıfatıyla yargılanan motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Öztürk mütalaaya karşı savunmasında, "Mütalaaya katılmıyorum. Suçumun olduğunu düşünmüyorum. Fatma Zehra Kınık'ın cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

'17 YAŞINDAKİ OĞLUM ARTIK HAYATTA YOK'

Kazada hayatını kaybeden Batın Barlasçeki'nin annesi Hasret Doğan, "17 yaşındaki oğlum artık hayatta yok. Beni, bizi yarım bıraktılar. Ben yarım şekilde hayata devam ediyorum. Adalete güvenmiyorlar sanırım. Sürekli yeni teklifle geliyorlar. Bence adalete güvensinler" dedi.

'KAZADA KUSURLU OLDUĞUMU DÜŞÜNMÜYORUM'

Sanık Zehra Kınık ise mütalaaya karşı savunmasında, "Tekrardan kazanın gerçekleşmesine üzüldüğümü ifade ederim. Ailesine başsağlığı dilerim. Kazada kusurlu olduğumu düşünmüyorum. Çok düşük hızla seyrederken kör noktadan Yavuz Selim Öztürk'ün bana sürtmesi sonucu meydana geldi. Takdiri size bırakıyorum. Mütalaa çok kısa sürede geldi. Bu nedenle ek süre talep edeceğiz. Kimse başına gelsin istemez" dedi.

KINIK'A 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI

Taraf avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, kararın açıklanması öncesinde taraflara son sözlerini sordu. Sanıklar Öztürk ve Kınık son sözlerinde beraatlerini istediklerini belirtti. Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, müşteki sanık sıfatıyla yargılanan Yavuz Selim Öztürk hakkında 'Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası verildi. Öztürk'e verilen cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Sanık Fatma Zehra Kınık hakkında ise, 'Taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Ayrıca Kınık'ın ehliyetine de 2 yıl süre ile el konulmasına karar verildi.

Kaynak: DHA

Selim Öztürk, Fatma Zehra, Motosiklet, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Kaza, Son Dakika

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