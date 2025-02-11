Aci ailesi, Türkiye\'ye iade edilen Eylem Tok ve oğlunu havalimanında karşılayacak

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İstanbul Eyüpsultan'da, 1 Mart 2024'te karıştığı ölümlü trafik kazasının ardından ABD'ye kaçan ve Boston'da yakalanan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok'un, ABD adli makamlarında Türkiye'ye iade edilmeleri talebiyle görülen davası karara bağlandı.

TÜRKİYE'YE İADE EDİLECEKLER

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Massachusetts Bölge Mahkemesinin, anne ile oğulun Türkiye'ye iade edilmelerine yönelik karar verdiğini duyurdu.

ACİ AİLESİNDEN İLK AÇIKLAMA

Aci'nin gözü yaşlı babası Özer Aci ile annesi Pervin Aci, ABD mahkemesinin kararını değerlendirdi. Baba Aci, kararı Adalet Bakanı Tunç'un duyurmasıyla öğrendiğini belirterek, "Şu an mücadelemin meyvelerini toplamaya başladım. Mücadeleye devam edeceğiz. Yakalanmaları, hapse girmeleri, Türkiye'ye iade edilmeleri hepsi bir süreç. Bu sevindirici bir olay, yüreğimize su serpilmiş oldu" diye konuştu.

"BİR KATİL ANNESİ OLMAK, 16-17 YAŞINDA BİR KATİL OLMAK NEYMİŞ, NASIL BİR DUYGUYMUŞ KENDİLERİNE SORACAĞIM"

Anne-oğulu havalimanında karşılamaya gideceğini kaydeden baba Aci, "Dört gözle bekliyor olacağım. Bir katil annesi olmak, 16-17 yaşında bir katil olmak neymiş, nasıl bir duyguymuş kendilerine soracağım" ifadesini kullandı.Aci, Türk adli makamları tarafından da en iyi kararın verileceğine inandığını anlatarak, "Ders niteliğinde bir karar çıkacağından eminim. Günlerce Türkiye Cumhuriyeti'ni uğraştırdılar, yurt dışına kaçtılar. Adaletten kaçılmayacağını anlamaları lazımdı, anladılar diye düşünüyorum" sözlerini sarf etti.

"O ANNE NASIL BİR ANNEYSE ONUN YÜZÜNE BAKMAM LAZIM"

Anne Pervin Aci ise kararı duyunca çok sevindiğini vurgulayarak, "Titriyorum, konuşamıyorum. İnşallah burada da gereken cezayı verirler. Havalimanına gideceğim. O anne nasıl bir anneyse onun yüzüne bakmam lazım. O anne nasıl bir anne?" değerlendirmesinde bulundu.