Aci ailesi, Türkiye'ye iade edilen Eylem Tok ve oğlunu havalimanında karşılayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Aci ailesi, Türkiye'ye iade edilen Eylem Tok ve oğlunu havalimanında karşılayacak

Aci ailesi, Türkiye\'ye iade edilen Eylem Tok ve oğlunu havalimanında karşılayacak

ABD'de tutuklu bulunan Timur Cihantimur'un geçen yıl Eyüpsultan'da çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci'nin anne ve babası iade kararına ilişkin ilk kez konuştu. Baba Özer Aci, "Bir katil annesi olmak, 16-17 yaşında bir katil olmak neymiş, nasıl bir duyguymuş kendilerine soracağım" derken, anne Pervin Aci, anne ve oğlu havalimanında karşılamaya gideceğini kaydetti.

11.02.2025 23:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Eyüpsultan'da, 1 Mart 2024'te karıştığı ölümlü trafik kazasının ardından ABD'ye kaçan ve Boston'da yakalanan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok'un, ABD adli makamlarında Türkiye'ye iade edilmeleri talebiyle görülen davası karara bağlandı.

TÜRKİYE'YE İADE EDİLECEKLER

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Massachusetts Bölge Mahkemesinin, anne ile oğulun Türkiye'ye iade edilmelerine yönelik karar verdiğini duyurdu.

ACİ AİLESİNDEN İLK AÇIKLAMA

Aci'nin gözü yaşlı babası Özer Aci ile annesi Pervin Aci, ABD mahkemesinin kararını değerlendirdi. Baba Aci, kararı Adalet Bakanı Tunç'un duyurmasıyla öğrendiğini belirterek, "Şu an mücadelemin meyvelerini toplamaya başladım. Mücadeleye devam edeceğiz. Yakalanmaları, hapse girmeleri, Türkiye'ye iade edilmeleri hepsi bir süreç. Bu sevindirici bir olay, yüreğimize su serpilmiş oldu" diye konuştu.

"BİR KATİL ANNESİ OLMAK, 16-17 YAŞINDA BİR KATİL OLMAK NEYMİŞ, NASIL BİR DUYGUYMUŞ KENDİLERİNE SORACAĞIM"

Anne-oğulu havalimanında karşılamaya gideceğini kaydeden baba Aci, "Dört gözle bekliyor olacağım. Bir katil annesi olmak, 16-17 yaşında bir katil olmak neymiş, nasıl bir duyguymuş kendilerine soracağım" ifadesini kullandı.Aci, Türk adli makamları tarafından da en iyi kararın verileceğine inandığını anlatarak, "Ders niteliğinde bir karar çıkacağından eminim. Günlerce Türkiye Cumhuriyeti'ni uğraştırdılar, yurt dışına kaçtılar. Adaletten kaçılmayacağını anlamaları lazımdı, anladılar diye düşünüyorum" sözlerini sarf etti.

"O ANNE NASIL BİR ANNEYSE ONUN YÜZÜNE BAKMAM LAZIM"

Anne Pervin Aci ise kararı duyunca çok sevindiğini vurgulayarak, "Titriyorum, konuşamıyorum. İnşallah burada da gereken cezayı verirler. Havalimanına gideceğim. O anne nasıl bir anneyse onun yüzüne bakmam lazım. O anne nasıl bir anne?" değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 günü seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan biri, buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un, olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp, annesiyle önce Mısır'a, ardından ABD'ye gittikleri tespit edilmişti. Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talebi evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cihantimur ile annesi Tok'un, Boston'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıklarını bildirmişti.

Kaynak: AA

Timur Cihantimur, Eyüpsultan, Eylem Tok, istanbul, Politika, 3-sayfa, Türkiye, Güncel, trafik, Hukuk, Kaza, Baba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aci ailesi, Türkiye'ye iade edilen Eylem Tok ve oğlunu havalimanında karşılayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mustafa yavuzdeger:
    şimdi hesap zamanı… 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:06 Aralarında İstanbul’un da olduğu 4 kentte eğitime ara Aralarında İstanbul'un da olduğu 4 kentte eğitime ara
22:50 Adana Demirspor ve başkanı Murat Sancak PFDK’ya sevk edildi Adana Demirspor ve başkanı Murat Sancak PFDK'ya sevk edildi
22:37 ABD, Eylem Tok’u ve oğlu Timur Cihantimur’u Türkiye’ye iade etmeye karar verdi ABD, Eylem Tok'u ve oğlu Timur Cihantimur'u Türkiye'ye iade etmeye karar verdi
22:13 Seçtiği şarkı gündem oldu Malezya Başbakanı İbrahim’den bomba Erdoğan paylaşımı Seçtiği şarkı gündem oldu! Malezya Başbakanı İbrahim'den bomba Erdoğan paylaşımı
20:49 2024 yılında en çok şikayet edilen 3 bakanlık belli oldu 2024 yılında en çok şikayet edilen 3 bakanlık belli oldu
09:24 Zuhal Topal gözyaşları içinde isyan etti: Yangında dostlarımı ve çocuklarını kaybettik Zuhal Topal gözyaşları içinde isyan etti: Yangında dostlarımı ve çocuklarını kaybettik
09:22 Kırmızı kart gören futbolcu hakemi bıçakladı Kırmızı kart gören futbolcu hakemi bıçakladı
09:18 Erdoğan yeni hedefi duyurdu: 10 milyar dolar Erdoğan yeni hedefi duyurdu: 10 milyar dolar
08:57 Survivor’da Çılgın Sedat’a saldıran Adem Kılıçcı’nın akıbeti belli oldu Survivor'da Çılgın Sedat'a saldıran Adem Kılıçcı'nın akıbeti belli oldu
08:55 DEM Partili vekil polis kalkanını kırdı: Bana bak, amir misin nesin DEM Partili vekil polis kalkanını kırdı: Bana bak, amir misin nesin
08:52 İstanbul’da 4 ilçe beyaza büründü İstanbul'da 4 ilçe beyaza büründü
08:52 Fenerbahçe çuvalla para verip aldığı yeni transferini ayağına top değmeden yolladı Fenerbahçe çuvalla para verip aldığı yeni transferini ayağına top değmeden yolladı
08:52 Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar’ı soyup soğana çevirdi Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar'ı soyup soğana çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 01:11:26. #1.13#
SON DAKİKA: Aci ailesi, Türkiye'ye iade edilen Eylem Tok ve oğlunu havalimanında karşılayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.