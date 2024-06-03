Kazakistan Cumhurbaşkanı Gazze'deki insani durumu felaket olarak nitelendirdi - Son Dakika
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Gazze'deki insani durumu felaket olarak nitelendirdi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Gazze\'deki insani durumu felaket olarak nitelendirdi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Gazze'deki insani durumun felaketin eşiğinde olduğunu ve İsrail-Filistin konusunda 'iki halk için iki devlet' formülüne dayalı çözüm yolunu desteklediklerini bildirdi. Tokayev ayrıca, Afganistan'ın bölgeler arası ilişkilere aktif katılım sağlaması gerektiğini belirterek, Taliban'ı terör listesinden çıkardıklarını ifade etti. Kazakistan'ın gayrisafi yurt içi hasılasının geçen yıl 265 milyar dolar olduğunu ve ülkenin uluslararası rezervlerinin 100 milyar dolara yaklaştığını da sözlerine ekledi.

03.06.2024 15:53
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Gazze'deki insani durumun felaketin eşiğinde olduğunu ve İsrail- Filistin konusunda "iki halk için iki devlet" formülüne dayalı çözüm yolunu desteklediklerini bildirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tokayev, Almatı şehrinde Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üye ülkelerin parlamento başkanlarını kabul etti.

Tokayev, burada yaptığı konuşmada, küresel çatışma potansiyelinin tehlikeli boyutlara ulaştığını belirtti.

Orta Doğu'daki durumun endişe verici olduğuna işaret eden Tokayev, "Gazze Şeridi'nde her gün başta kadın ve çocuk olmak üzere yüzlerce sivil ölmeye ve ağır yaralanmaya devam ediyor. Bir milyondan fazla insan çaresiz kalmış durumda." dedi.

Tokayev, Gazze'deki insani durumun felaketin eşiğinde olduğunu vurgulayarak, "Neredeyse tüm büyük uluslararası kuruluşlar Filistin'deki insani durumun kabul edilemez olduğunu söyledi." diye konuştu.

Kazakistan'ın İsrail-Filistin sorununa yönelik tutumunda değişiklik olmadığının altını çizen Tokayev, uzun yıllara uzanan krizin tek çözümünün "iki halk için iki devlet" formülüne dayalı, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin oluşturulması olduğunu kaydetti.

"Taliban'ı terör listesinden çıkardık"

Tokayev, Afganistan'ın bölgeler arası ilişkilere aktif katılım sağlaması gerektiğine de dikkati çekerek, "Kazakistan, mevcut Afganistan ile ticari ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesinin önemine ve bu rejimin uzun vadeli bir faktör olduğu anlayışına dayanarak Taliban'ı terör listesinden çıkardı." ifadelerini kullandı.

Ayrıca KGAÖ'nün öncelikli görevinin terör tehditleriyle mücadele için pratik önlemler geliştirmesi olduğunu aktaran Tokayev, örgütün kolektif güvenlik sisteminin güç ve araçlarının yüksek düzeyde hazırlıklı olmasını sağlaması gerektiğini de kaydetti.

Gayrisafi yurt içi hasıla geçen yıl 265 milyar dolar oldu

Tokayev, Kazakistan'ın KGAÖ ülkeleriyle ticaretinin büyüdüğünü dile getirerek, "Kazakistan ile Rusya arasındaki ticaret hacmi 2023 yılında 26 milyar dolara, Kırgızistan ile 1 milyar 571 milyon dolara, Tacikistan ile 1 milyar 130 milyon dolara, Belarus ile de 912 milyon dolara ulaştı." dedi.

Kazakistan'ın gayrisafi yurt içi hasılasının geçen yıl 265 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirten Tokayev, "2023 yılında Kazakistan, 23 milyar doların üzerinde doğrudan yabancı yatırım çekti. Ülkenin uluslararası rezervleri ise 100 milyar dolara yaklaştı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kazakistan Cumhurbaşkanı Gazze'deki insani durumu felaket olarak nitelendirdi - Son Dakika

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