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Kazdağları'nda Emre Kuruoğlu anısına zirve yürüyüşü gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kazdağları'nda Emre Kuruoğlu anısına zirve yürüyüşü gerçekleştirildi

Kazdağları\'nda Emre Kuruoğlu anısına zirve yürüyüşü gerçekleştirildi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bulunan Kazdağları'nda, 13 yıl önce Gürcistan'da hayatını kaybeden Emre Kuruoğlu'nun anısına 50 sporcu zirve yürüyüşü düzenledi. Sporcular, Çırpılar köyünden başlayarak Sazak Kulesi'ne kadar 15 kilometre yol kat etti. Emre Kuruoğlu'nun babası Fahri Kuruoğlu, her sene düzenlenen etkinlikte oğlunun adının yaşatıldığını belirterek sporculara teşekkür etti.

01.02.2024 17:08  Güncelleme: 17:27
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ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesi sınırlarında kalan Kazdağları'nda 50 sporcu, 13 yıl önce Gürcistan'da bulunan Kazbek Dağı'na tırmanırken hayatını kaybeden 21 yaşındaki Emre Kuruoğlu'nun anısına zirve yürüyüşü gerçekleştirdi.

Çanakkale Bayramiç ilçesi Çırpılar köyü doğumlu olan Emre Kuruoğlu, 2011 yılında Gürcistan'da bulunan Kazbek Dağı'na tırmanırken buz nedeniyle kayıp, vadiye düşerek hayatını kaybetti. Emre Kuruoğlu'nu anmak için dün 50 dağcı zirve yürüyüşü gerçekleştirdi. Sporcular ilk olarak Bayramiç ilçesine bağlı Çırpılar köyünde toplandı. Burada sporcular ilk olarak Emre Kuruoğlu'nun babası Fahri Kuruoğlu ile bir araya geldi. Daha sonra sporcular Emre Kuruoğlu anısına Çırpılar köyünden başlayarak 15 kilometre yol alıp Sazak Kulesine kadar zirve yürüyüşü gerçekleştirdi.

Etkinlik hakkında konuşan baba Fahri Kuruoğlu, "Oğlumun anısına her sene dağcı çocuklar geliyor, ben de elimden geldiği kadar onlara ikramda bulunuyorum. Oğlumun adını yaşatıyorlar, onlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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