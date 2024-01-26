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Kazım Karabekir'in vefatının 76. yılı Kars'ta anıldı - Son Dakika
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Kazım Karabekir'in vefatının 76. yılı Kars'ta anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e verdiği destekle İstiklal Mücadelesi'nin kırılma noktasına adını yazdıran ve Doğu Anadolu'da kazandığı zaferlerle milletin gönlünde yer eden asker ve devlet adamı Kazım Karabekir, vefatının 76. yılında Kars'ta anıldı. Kars Tren Garı'ndaki Kazım Karabekir Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan anma programında, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Programa, Vali Vekili Muhammed Enes Çıkrık, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Kınık, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, bazı kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda devam eden programda, Gazi Ahmet Muhtar Paşa İlkokulu sınıf öğretmenlerinden Ayfer Boy, Kazım Karabekir Paşa'nın biyografisini, Zübeyde Nas Terzi ise eğitim faaliyetleri hakkında sunum yaptı. Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Nesrin Hangül'ün Kazım Karabekir'in vefatının basına yansıması hakkında bilgi verdi. Kazım Karabekir Paşa İlkokulu öğrencilerinden Gayesu Uşar da 'Kars Kalesindeki Bayrak', Sıraç Meço ise 'Kazım Karabekir' adlı şiiri okudu. Anma programı, Evliya Camisi'nde mevlit okunmasıyla sona erdi.

Kazım Karabekir\'in vefatının 76. yılı Kars\'ta anıldı
26.01.2024 - 16:25,
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Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e verdiği destekle İstiklal Mücadelesi'nin kırılma noktasına adını yazdıran ve Doğu Anadolu'da kazandığı zaferlerle milletin gönlünde yer eden asker ve devlet adamı Kazım Karabekir, vefatının 76. yılında Kars'ta anıldı.

Kars Tren Garı'ndaki Kazım Karabekir Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan anma programında, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programa, Vali Vekili Muhammed Enes Çıkrık, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Kınık, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, bazı kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda devam eden programda, Gazi Ahmet Muhtar Paşa İlkokulu sınıf öğretmenlerinden Ayfer Boy, Kazım Karabekir Paşa'nın biyografisini, Zübeyde Nas Terzi ise eğitim faaliyetleri hakkında sunum yaptı.

Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Nesrin Hangül'ün Kazım Karabekir'in vefatının basına yansıması hakkında bilgi verdi.

Kazım Karabekir Paşa İlkokulu öğrencilerinden Gayesu Uşar da "Kars Kalesindeki Bayrak", Sıraç Meço ise "Kazım Karabekir" adlı şiiri okudu.

Anma programı, Evliya Camisi'nde mevlit okunmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA
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Türkiye Cumhuriyeti, Kazım Karabekir, Doğu Anadolu, Kars, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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