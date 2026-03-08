Keçiören Belediye Başkanı Özarslan, İftarda Kırşehirlilerle Buluştu

(ANKARA) - Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında kentte yaşayan Kırşehirlilerle bir araya geldi.

Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen iftar programında Ankara ve Keçiören'de yaşayan çok sayıda Kırşehirli vatandaş aynı sofrada buluştu.

Programa Özarslan'ın yanı sıra Kırşehir Özbağ Belediye Başkanı İsmail Çanakçı, Kırşehir Boztepe Belediye Başkanı Musa Ceylan, 2009–2019 Kaman Belediye Başkanı Erhan Talu, Kırşehirliler Vakfı Başkanı Tuncay Tekay, Kırşehirli Dernekler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Keçiören Kırşehirliler Dernek Başkanı Hakan Gönen, İYİ Parti Keçiören İlçe Başkanı Haluk Baran, AK Parti Keçiören İlçe Başkanvekili İsmail Özel, AK Parti Keçiören Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Melikoğlu, Kırşehirliler Derneği Genel Başkanı Orhan Aydın, Kaman Meşeköy Dernek Başkanı ve Başkan Danışmanı Erol Tıraş, Kırşehirliler Platformu Başkanı Demet İyilikbilen, Kırşehir Mucurlular Dernek Başkanı Veysel Eken, Dulkadirliler Dernek Başkanı Ahmet Yağmur, Kırşehirli Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısı Erhan Sun, Kırşehirliler Vakfı Başkan Yardımcısı Lokman Yıldırım, Kırşehirliler Vakfı Başkan Yardımcısı İrfan İlhan, Kırşehirli Dernekler Federasyonu Genel Sekreteri ve Keçiören Belediye Meclis Üyesi Hacı Derviş Kaplan, Kırşehirliler Derneği Başkan Yardımcısı Murat Köksal, Keçiören Kırşehirliler Derneği Genel Sekreteri Barış Sarı, Kırşehirli Dernekler Federasyonu Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recep Kılıç, Kırşehirli Dernekler Federasyonu Yüksek İstişare Kurulu Başkanvekili Nuri Cantürk, Kırşehirliler Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Av. Erdem Saylam, Kırşehirliler Vakfı Genel Muhasibi ve Yeminli Mali Müşavir Serdar Tıraş, Kırşehirliler Vakfı Üyesi ve Keçiören Müteahhitler Derneği Başkanı Yusuf Tekay, 1453 Gençlik Derneği Başkanı Serkan Ülker, hemşehri federasyonları ve derneklerinin il ve ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve çok sayıda Kırşehirli vatandaş katıldı.

Programda davetlilere hitap eden Özarslan, Kırşehirlilerle iftar sofrasında bir araya gelmekten duyduğunu memnuniyeti belirterek, şunları kaydetti:

"Kırşehirlilerle birlikte iftar yapmanın onur ve gururunu yaşıyorum"

"Gönlü her zaman bu vatan coğrafyası için atan Ahi Evran'ın yiğit alperenleri, Neşet Ertaş'ın bozkır tezenesinin gönlü güzel insanları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yiğit bekçileri ile birlikte iftar yapmanın onur ve gururunu yaşıyorum. Kıymetli hemşerilerim, bizler sizlere söz vermiştik. Bu coğrafyada, bu ilçede asla kimse yatağa aç girmeyecek. Asla ve katiyen kimse yatağa üşüyerek, titreyerek girmeyecek. Sabah kalktığında evladını servisine veremiyorsa, servisine verebilecek. Yaşlısı varsa yaşlısına bakılacak, engellisine bakılacak. Kısacası 'Halka hizmet, Hakk'a hizmet' anlayışı olacak demiştik. Elhamdülillah o yolda ilerliyoruz. Hemşerilerim, bizler sizlerin başına baş olmaya değil, sizlere hizmetkar olmaya geldik. ve öyle de devam edecek. Bizler yüce Türk milletinin asil insanlarıyız. Bu asaletimizi hem milli kimliğimizden hem damarlarımızdaki o asil kandan hem de feraset dolu imanımızdan alırız, elhamdülillah. Türk milletinin evlatları olarak gelecek nesillere bırakacağımız vatan coğrafyasında bize emanet edilen Horasan erenlerinden gelen bir emanet vardır. O davanın adı Nizam-ı Alem, İ'la-yı Kelimetullah davasıdır. ve öyle kalacaktır. Keçiören'de biz de aynı Ahi Evran Efendimiz gibi, o yolun divanındakiler gibi elif gibi dimdik durmaya devam edeceğiz. Tuttuğunuz oruçlar, kıldığınız namazlar, ettiğiniz niyazlar ve dualar yüce Allah'ın divanında kabul ve makbul olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene."

"Birlik ve kardeşliğe daha fazla ihtiyacımız var"

AK Parti Keçiören İlçe Başkanvekili İsmail Özel, "Her geçen gün birlik ve beraberliğe, kardeşliğe daha fazla ihtiyacımız var. Bu birlik ve beraberliği daim ettiğimiz müddetçe Allah'ın izniyle bizlere hiçbir şey olmaz" dedi.

"Birlik ve beraberlik ortamları çok kıymetli"

İYİ Parti Keçiören İlçe Başkanı Haluk Baran, birlik ve beraberlik mesajı vererek, "İçinde bulunduğumuz günler dünyada ciddi gelişmelerin ve karışıklıkların yaşandığı günlerdir. Şu an doğrudan bir risk altında görünmesek de önümüzdeki günlerde ülkemiz açısından bazı risklerin ortaya çıkma ihtimali vardır. Ümit ediyorum ki güçlü bir duruş, birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizi bu risklerden koruyacağız. Bu nedenle böylesine güzel birlik ve beraberlik ortamlarının çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu ortamı sağlayanlardan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

"Kırşehirlilerin yoğun olarak yaşadığı ilçe Keçiören"

Kırşehirliler Vakfı Başkanı Tuncay Tekay, "Ankara'da yaklaşık 500 bin civarında Kırşehirli hemşerimiz yaşamaktadır. Bunların en yoğun yaşadığı ilçe ise Keçiören'dir. Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Mesut Özarslan'ın desteğiyle Kırşehirlilerin birliğini, beraberliğini ve dayanışmasını güçlendirmek adına birçok program gerçekleştirdik. Çok güzel bir birliktelik ortaya koyduk ve hemşerilerimizin bir araya gelerek tanışmasına, kaynaşmasına vesile olduk. Bizleri bir araya getirerek böyle anlamlı bir akşamda dayanışmamıza vesile olan Belediye Başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Birlik ve bütünlük içinde olmamız bize güç verecektir"

Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı veren Kırşehirliler Derneği Genel Başkanı Orhan Aydın da "Bağrında barındırdığı Ahi Evranlar, Aşık Paşalar, Cacabeyler, Yunus Emreler ve daha nice alim, ilim ve bilim insanları Kırşehir'i vatan yapmış, Anadolu'nun Türkleşmesinde büyük katkılar sağlamışlardır. Bölünerek değil, küçülerek değil, parçalanarak değil; birlik ve bütünlük içinde olmamız bize güç verecektir. Böyle mübarek bir ramazan akşamında bizleri bir araya getiren Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Mesut Özarslan'a ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

"Ramazan ruhları besleyen bir ay"

Kırşehirliler Platformu Başkanı Demet İyilikbilen, "Bu mübarek ay gönülleri açan, ruhları besleyen bir aydır. Bugün bizleri bir araya getiren Keçiören Belediye Başkanımız Dr. Mesut Özarslan'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaman Meşeköy Dernek Başkanı Erol Tıraş, Özarslan'a teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Her daim Başkanımızın yanındayız"

"Bu güzel gecede bizleri sizlerle buluşturan kıymetli Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Başkanımızla yaklaşık iki buçuk yıl önce, belediye başkan adaylığı döneminde tanışmak nasip oldu. Kendisine, 'Başkanım, Keçiören için ne yapacaksınız?' diye sormuştum. Başkanımız da 'Benim belediyecilik anlayışım gönüllere dokunmaktır' dedi. 'Yaşlının, hastanın, yetimin, yoksulun, öksüzün, kimsesizin; evinde ekmeği olmayanın yanında olacağım. Keçiören'de vatandaşa faydası olmayan hiçbir işi yapmayacağım!' dedi. Bu anlayışından dolayı Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah, Başkanımızın yolunu açık etsin. Bizler de eşimizle, dostumuzla, komşumuzla, anamızla, bacımızla, abimizle ve ablamızla her daim yanındayız."

Kırşehirli Dernekler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Keçiören Kırşehirliler Dernek Başkanı Hakan Gönen de Özarslan'a Kırşehirlilere verdiği destekler dolayısıyla teşekkür ederek, şunları dile getirdi.

"Bizler ne kadar Kırşehirliysek, o kadar da Keçiörenliyiz"

"Bizleri bu güzel sofrada buluşturan Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mesut Özarslan'a, ekibine ve emeği geçen herkese şahsım, federasyonumuz, derneğimiz ve Kırşehirli hemşehrilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Kırşehirliler olarak Keçiören'de federasyonumuza bağlı derneklerimizle birlikte geniş ve güçlü bir aileyiz. Bizler ne kadar Kırşehirliysek, o kadar da Keçiörenliyiz. Keçiören için yapılması gereken ne varsa Kırşehirliler olarak her zaman hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. Keçiören Belediye Başkanımıza Kırşehirlilere vermiş olduğu kıymetten dolayı şahsım, federasyonumuz, Kırşehirliler Derneği ve tüm hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum."