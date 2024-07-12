Keçiören Belediyesi, Srebrenitsa katliamını anma töreni düzenledi - Son Dakika
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Keçiören Belediyesi, Srebrenitsa katliamını anma töreni düzenledi

Keçiören Belediyesi, Srebrenitsa katliamın 29'uncu yılında, yaşamını yitirenleri, düzenlediği törenle andı. Belediye Başkanı Mesut Özarslan, “Bir daha böylesi acıların yaşanmaması için kararlılığımızı göstermek zorundayız” dedi.

12.07.2024 11:51  Güncelleme: 12:12
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(ANKARA)- Keçiören Belediyesi, Srebrenitsa katliamın 29'uncu yılında, yaşamını yitirenleri, düzenlediği törenle andı. Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Bir daha böylesi acıların yaşanmaması için kararlılığımızı göstermek zorundayız" dedi.

Keçiören Belediyesi, 11 Temmuz 1995'te Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinde öldürülen 8 bin 372 kişi için anma töreni düzenledi. Aliya İzzetbegoviç Parkı'ndaki Srebrenitsa Şehitlik Anıtı'nda gerçekleştirilen anma törenine, Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Bosna Hersek Büyükelçilik Başkatibi Riad Habul, Balkan Vakfı Başkan Yardımcısı Cüneyt Volkan Kurtuldu, öğretim görevlileri, bürokratlar, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu, Bosna Hersek Milli Marşı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, soykırımda yaşamını yitiren vatandaşlar anıldı.

29 yıl önce tüm dünyanın gözü önünde yaşanan Srebrenitsa Soykırımı'nın unutulmaması gerektiğinin altını çizen Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Bir daha böylesi acıların yaşanmaması için kararlılığımızı göstermek zorundayız" dedi.

"Bosna'nın acısı acımız, sevinci sevincimizdir"

Srebrenitsa'da yaşanan acının sadece Boşnak vatandaşların değil, başta İslam alemi olmak üzere tüm insanlığın yüreğinde derin yaralar açtığını dile getiren Başkan Özarslan, "Bugün burada, Srebrenitsa'da acımasızca katledilen şehitlerimizi anarken, onların hatıralarını yaşatmak ve bir daha böylesi acıların yaşanmaması için kararlılığımızı göstermek için bir arada bulunmaktayız. Biz, yüce Türk Milletinin evlatları olarak Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar devlet büyüklerimizi ve atalarımızı örnek alıp, onların sözlerini rehber edindiğimiz gibi Aliya İzzetbegoviç'i de cesareti ve bilge kişiliğiyle örnek aldık. Kaybettiğimiz Boşnak kardeşlerimizi unutmadık, unutturmayacağız" diye konuştu.

"En büyük yetimlik devletsiz ve bayraksız kalmaktır"

Törende soykırımdan sağ kurtulan İsmail Hodziç'in anlattıkları ise herkesi duygulandırdı. Başkan Özarslan'a, soykırımı unutturmamak için yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkürlerini ileterek sözlerine başlayan Hodziç, "11 Temmuz 1995, hepimiz için hayatın durduğu tarihtir. Dünyadaki bütün anneler çocuklarını kucaklamayı, onların eğitimlerini hayal ederken Srebrenitsalı annelerin tek isteği vardı, o da katliamda yaşamını yitiren çocuklarının tek bir kemik parçasını bulabilmekti. 1995 yılında esir düştüğümde yanımda annem ve babam vardı. En büyük yetimlik annesiz babasız kalmak değil, en büyük yetimlik devletsiz ve bayraksız kalmaktır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından duaların edildiği anma töreninde Srebrenitsa Şehitlik Anıtı'na çelenk ve karanfil bırakıldı.

Film gösterimi yapıldı

Törenin ardından Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda, soykırımı anlatan "Nereye Gidiyorsun, Aida?" adlı filmin gösterimi yapıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Keçiören Belediyesi, Srebrenitsa katliamını anma töreni düzenledi - Son Dakika

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