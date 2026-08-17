Feyzullah Aktürk Karakucak\'ta Dünya Şampiyonu

(ANKARA) - Keçiören Büyükler Karakucak Güreşi Dünya Şampiyonası, 31 ülkeden 145 sporcunun katılımıyla 9 siklette, Bağlum Şehit Hüseyin Demirtaş Stadyumu'nda kurulan er meydanında gerçekleştirildi. Milli Güreşçi Feyzullah Aktürk finalde Moğolistan'dan Altangerel Chinbat'ı mağlup ederek, dünya şampiyonu oldu.

Müsabakalarda, Türkiye Karakucak Milli Takımı 200 puanla Dünya Şampiyonu olurken, 165 puanla İran ikinci, 120 puanla Azerbaycan üçüncü sırada yer aldı.

Başpehlivan Feyzullah Aktürk altın kemerini, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve protokol üyelerinin elinden aldı.

Dünya şampiyonlarını da buluşturan spor şöleninde, Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Adam Saitiev, UFC Şampiyonu Khamzat Chimaev, Dünya Profesyonel Boks Şampiyonu Artur Beterbiev ile Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Razambek Jamalov onur konuğu olarak yer aldı.

Şampiyonaya, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın yanı sıra, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibullah Zadeh, Keçiören Kaymakamı Mehmet Soğukpınar, Dünya Güreş Birliği Başkan Vekili Rodica Maria Yakşi, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Milli Halterci Halil Mutlu, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Ömer Faruk İslam, MHP Keçiören İlçe Başkanı Kenan Yağmur, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Halil Atasoy, spor federasyonlarının başkanları ve yöneticileri, çok sayıda siyasetçi, muhtarlar, dünyanın birçok ülkesinden antrenörler ve sporcular ile çok sayıda vatandaş katıldı.

SPORCULARA BAŞARILAR DİLEDİ

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, şunları söyledi:

"Burada ikincisini düzenlemiş olduğumuz bu Dünya Şampiyonası'nın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Burada yiğitlerin kendini gösterdiği, mertçe mücadele ettiği bu alanda bütün sporcularımıza başarılar diliyorum. İnşallah seneye de Allah izin verirse Dünya Şampiyonası'nın üçüncüsünü de burada icra edelim. Geleneksel Güreşler Federasyon Başkanı'mız seçildiğinde ilk görüşmemizde bana, 'Ben Türkiye'ye kapalı kalmış bir federasyon değil, federasyonu dünya markası bir federasyon yapmak için mücadele edeceğim.' demişti ve başardı. Tebrik ediyorum. İnşallah yağlı güreşi de uluslararası alanda mücadele eden ve merkezi Türkiye olan bir çatı oluşturmaya yönelik mücadelemiz devam edecek."

Belediye Başkanı Mesut Özarslan da organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, ata sporuna verecekleri desteği sürdüreceklerini belirtti, sporculara başarı diledi.

"AYNI GÜZELLİKTE DEVAM ETMESİNİ DİLİYORUM"

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, organizasyonunda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Gerçekten her biri kendi alanında çok önemli değere sahip pek çok dünya çapındaki sporcumuz bugün burada Karakucak adına güreşecek ve Karakucak'ın dünyadaki en önemli sporcuları bugün burada belirlenecek. Bu anlamda hepinize çok güzel seyirler diliyorum. Karakucak Dünya Şampiyonalarının aynı güzellikle, aynı etkiyle yıllarca devam etmesini diliyorum" dedi.

Dünya Güreş Birliği (United World Wrestling) Başkan Yardımcısı Rodica Maria Yakşi organizasyonun düzenlemesine katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti.

ŞAMPİYONLAR BELLİ OLDU

Şampiyonada, 90 kilogram sıkletinde Rusya'dan Abdulla Tsatsaev dünya şampiyonu olurken, İran'dan Amirhossein Morteza Gholi Kavousi ikinci, Moğolistan'dan Turbold Ganbold üçüncü, Türkiye'den Harun Kılıç ise dördüncü sırada yer aldı.

85 kilogramda İran'dan Abdollah Shahriar Sheikhazami dünya şampiyonluğuna ulaşırken, Türkiye'den Coşkun Keleş ikinci, Azerbaycan'dan Farid Jabbarov üçüncü, Rusya'dan Ismail Muradovich Sakalov dördüncü oldu. 80 kilogramda İran'dan Ali Mohammad Gholami dünya şampiyonu olurken, Türkiye'den İsmet Çiftçi ikinci, Moğolistan'dan Yerkhanat Bolat üçüncü, Hindistan'dan Vikas Dada Kare dördüncü sırada yer aldı.

75 kilogramda Türkiye'den Fazlı Eryılmaz dünya şampiyonu olurken, Azerbaycan'dan Omar Gulmammadov ikinci, Hindistan'dan Anuj Kumar üçüncü, Moldova'dan Vasile Diacon dördüncü oldu.

70 kilogramda Türkiye'den Ferhat Kılıç dünya şampiyonluğunu elde ederken, Romanya'dan Eduard David Lenard ikinci, Azerbaycan'dan Ilyas Isayev üçüncü, İran'dan Aliakbar Mohammad Bagher Zaroudi dördüncü sırada yer aldı.

65 kilogramda Türkiye'den Hamza Zopalı dünya şampiyonu olurken, Azerbaycan'dan Agha Gasimov ikinci, İran'dan Mohammadreza Morteza Hosseini-Jalavandi üçüncü, Romanya'dan Daniel Marian Sandu dördüncü oldu.

60 kilogramda Türkiye'den Şaban Kızıltas dünya şampiyonu olurken, İran'dan Sajad Mohammad Gholi Salehpour ikinci, Filistin'den Mousa Yafea Madani Almadani üçüncü, Kırgızistan'dan Kubatek Zhakshylykov dördüncü sırada yer aldı.

50-55 kilogramda ise İran'dan Mahdi Mehrdad Veisi dünya şampiyonu olurken, Türkiye'den Halil Gökdeniz ikinci, Azerbaycan'dan Huseyn Sevdimov üçüncü, Rusya'dan Umar Uzdenov dördüncü oldu.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Keçiören Büyükler Karakucak Güreşi Dünya Şampiyonası'nda başpehlivanlar için toplam 160 bin dolarlık ödül dağıtıldı. Şampiyonada birinci olan başpehlivan 100 bin dolar, ikinci 30 bin dolar, üçüncü olan iki başpehlivan ise 15'er bin dolar ödülün sahibi oldu. Diğer sikletlerde dağıtılan ödüllerle birlikte şampiyonada toplam 326 bin dolarlık ödül verildi.