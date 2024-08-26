Keçiören\'de Komşu Tartışması Kanlı Bitti

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ANKARA'nın Keçiören ilçesinde 3 gün önce tartıştığı apartman yöneticisi Murat Zurnacı ile oğlu Mücahit Zurnacı ve oğlunun arkadaşı Mustafa Öztürk'ü öldürüp, eşi Şengül Zurnacı'yı ağır yaralayan komşuları Mecnun Ekinci (42) yakalandı.

Yayla Mahallesi 1422'nci Sokak'taki bir apartmanda yönetici Murat Zurnacı ile komşusu Mecnun Ekinci arasında 3 gün önce bina yönetimi ile ilgili tartışma yaşandı. Taraflar arasında gece yarısı sıralarında yine tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü, Mecnun Ekinci tabancasını çekip Murat Zurnacı, oğlu Mücahit Zurnacı, eşi Şengül Zurnacı ve arkadaşı Mustafa Öztürk'e tabancayla ateş edip kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mücahit Zurnacı, Murat Zurnacı ve Mustafa Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Şengül Zurnacı ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

Mecnun Ekinci, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, saklandığı adreste yakalandı. Olayda kullanılan tabanca da ele geçirildi. Polis ekiplerinin, olay yeri inceleme çalışmaları sabah da devam ederken, şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.

Mecnun Ekinci ve Murat Zurnacı'nın yarım saat arayla aynı mahalle bakkalından alışveriş yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Bakkal Kazım Özet, "Taraflar birkaç gün önce tartışmıştı. Dün akşam saldırgan ve vurduğu kişilerden birisi buradan alışveriş yapmıştı. Dün aralarında bir sıkıntı yok gibi görünüyordu ama akşam olay olmuş. Saldırgan önce kadını vurmuş. Daha sonra da diğerlerine saldırmış. 3 kişi ölmüş, 1 de ağır yaralı varmış. Saldırgan vurduğu adam ile önceden arkadaştı" dedi.