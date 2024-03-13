Kedi Eros'u vahşice katleden İbrahim Keloğlan: Ben bir suç makinesi değilim - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kedi Eros'u vahşice katleden İbrahim Keloğlan: Ben bir suç makinesi değilim

Geniş Video İzle

Başakşehir'de yılbaşı gecesi "Eros" isimli kediyi asansörde sıkıştırıp tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan'a verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasının üst mahkemece bozulmasının ardından yeniden yargılama bugün başladı. Hayvanseverlerin akın ettiği duruşma ifade veren Keloğlan ''Ben bir suç makinesi değilim. Bir anlık öfke ile yaptım. 8 Şubat'taki duruşmadan sonra köylere giderek kedi maması dağıttım, barınaklara bağışta bulundum, bana terapi gibi geldi'' dedi.

13.03.2024 13:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Başakşehir'de İbrahim Keloğlan tarafından tekmelenerek öldürülen Eros adlı kedinin davası, bugün Küçükçekmece Adalet Sarayı'nda 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Duruşmanın yapılacağı adliye binasına çok sayıda hayvansever akın etti. Koridorlar tıka basa doldu. "Katil İbrahim" sloganları atıldı. İzleyiciler ve basın mensupları bir süre içeri alınmadı. Polisin ve özel güvenliğin engellemelerine rağmen bariyerleri geçen izleyiciler duruşmanın yapılacağı konferans salonunun kapısına geldi. İzleyicilerin içeri alınmadığı duruşmaya basın mensupları güçlükle girebildi. Duruşma yaklaşık 2 saat geç başladı.

VATANDAŞLAR VE AVUKATLAR TEPKİ GÖSTERDİ

İlk duruşmada "iyi hal" gerekçesiyle serbest bırakılan ve kamuoyunda büyük bir tepkiye yol açan tutuksuz sanık İbrahim Keloğlan duruşmaya katıldı. Polis güvenlik amacıyla sanığın etrafını sardı. Mahkemede savunma yapan sanık İbrahim Keloğlan, olaydan sonra barınaklara bağış yaptığını ve mama dağıttığını söyledi. Duruşma salonundaki vatandaşlar ve avukatlar tepki gösterdi.

"SÖYLENDİĞİ GİBİ BEN SUÇLU BİRİSİ DEĞİLİM"

Sanık savunmasında şunlara değindi; "8 Şubat'ta verdiğim talebi yineliyorum ve ekleme yapmak istiyorum. Hakkımda söylendiği gibi ben suçlu birisi değilim. Yaşadığım bir anlık psikolojik süreçten dolayı öfke ve cinnet haliyle tamamen kendimi kaybedip hayatım boyunca unutamayacağım bir hata yaptım ama her fırsatta kilolarca mama alıp dağlık ve köylük arazilerde kedi ve köpekleri besleyip onlarla vakit getirmek bana terapi gibi geldi.

"BESLEMEKLE YETİNMEYİP BARINAĞA BAĞIŞTA BULUNDUM"

Bunlarla da yetinmeyip barınağa bağışta bulundum. Elimden geldiğince bunları yapacağıma psikolojik destek göreceğime söz vermiştim. Ben bu bağışı bu olaydan sonra yaptım. Bu olay bazı insanlar farklı lanse ettirilerek bütün bilgilerim herkesin eline geçmiştir. Benim ve eşimin ailesi büyük bir kaosun içine atılarak insan içine çıkılamayacak bir duruma düştük. Şu anda alacağım hiçbir cezanın bugüne kadar yaşadıklarımın yanında bir önemi yoktur"

"KADIN KATİLLERİNİN DE ANNESİ, KIZ KARDEŞİ VAR"

Müştekilerin avukatı, sanık Keloğlan'ın en üst hadden cezalandırılmasını ve tutuklu yargılanmasını talep etti. Avukat, sanık İbrahim Keloğlan'ın, önceki savunmasında "Benim de kedim var" ifadesini hatırlatarak, "Cinsel istismarcıların da çocukları vardır. Kadın katillerinin eşleri, anneleri, kız kardeşleri vardır. Dolayısıyla sanığın hayvan sahibi beyanı da suçtan kurtulmaya yöneliktir. Sanık yargılamanın en başından bu güne suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarda bulunmuştur."

Kedi Eros\'u vahşice katleden İbrahim Keloğlan: Ben bir suç makinesi değilim

Başakşehir, İstanbul, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kedi Eros'u vahşice katleden İbrahim Keloğlan: Ben bir suç makinesi değilim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hugs70: haydi bu dünyada yırttın diyelim mahkeme-i Kübra var Allah c.c bunun hesabını sormaz mı ey zalim! 21 2 Yanıtla
  • Onur Onursuz: Ağlamamak için zor duruyorum ! Avukat 4 dk konuşmuş bakın ben bu kadar uzun konuştum ama eros hala işkence görüyor daha demiş daha ne densin .. vahşet bu ! 0 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Adam kediyi tekmeliyor, üzerine basarak, işkence yaparak öldürüyor. Buna öfke duyan, tepki gösteren yorumlara eksi oy verenler var. Yani aslında bu zanlının kopyası caniler var demekki aramızda, toplumun içinde. Katil destekçileri .Aynısını yapmayı düşünen, cesaret edemeyen, belkide yapan kişiler. Nasıl bir dünyadayım aklım almıyor. 0 0 Yanıtla

13:36 CHP’deki para sayma görüntüleriyle ilgili 3 kişi ifadeye çağrıldı Aralarında İmamoğlu’nun danışmanı da var CHP'deki para sayma görüntüleriyle ilgili 3 kişi ifadeye çağrıldı! Aralarında İmamoğlu'nun danışmanı da var
13:03 Kedi Eros’u vahşice katleden İbrahim Keloğlan ifade verdi: Ben bir suç makinesi değilim Kedi Eros'u vahşice katleden İbrahim Keloğlan ifade verdi: Ben bir suç makinesi değilim
11:40 ABD merkezli dergiden ’Türkiye Batı’nın Dostu Değil’ başlıklı skandal analiz ABD merkezli dergiden 'Türkiye Batı'nın Dostu Değil' başlıklı skandal analiz
11:06 Kızıldeniz’de gerilim tavan yaptı Yunan savaş gemisi, 2 İHA’ya ateş açtı Kızıldeniz'de gerilim tavan yaptı! Yunan savaş gemisi, 2 İHA'ya ateş açtı
10:42 Ayhan Bora Kaplan’dan “kara para“ savunması: Mal varlığımdaki artışın sebebi enflasyondur Ayhan Bora Kaplan'dan "kara para" savunması: Mal varlığımdaki artışın sebebi enflasyondur
11:36 5 yaşında bıçaklı saldırıya uğradı, 7 yaşında taciz edildi Leyla Bilginel’in anlattıkları ağızları açık bıraktı 5 yaşında bıçaklı saldırıya uğradı, 7 yaşında taciz edildi! Leyla Bilginel'in anlattıkları ağızları açık bıraktı
11:30 Çin’de restorandaki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 ölü, 26 yaralı Çin'de restorandaki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 ölü, 26 yaralı
11:28 İsrail, Lübnan’ın güneyinde araç ve motosiklete hava saldırısı düzenledi İsrail, Lübnan'ın güneyinde araç ve motosiklete hava saldırısı düzenledi
11:27 Gece kulübü sahibini öldüren sanık: Silahı hobi olarak taşıyordum Gece kulübü sahibini öldüren sanık: Silahı hobi olarak taşıyordum
11:24 Hayvanseverler Eros için adliyeye akın etti Tek bir ağızdan “Katil İbrahim Keloğlan“ sloganı attılar Hayvanseverler Eros için adliyeye akın etti! Tek bir ağızdan "Katil İbrahim Keloğlan" sloganı attılar
11:08 Filistinli çocuklardan İsrail’e boş tabaklı protesto: Soykırımı durdurun Filistinli çocuklardan İsrail'e boş tabaklı protesto: Soykırımı durdurun
10:46 İngiltere, göçmenlere Ruanda’ya gitmeleri için 3 bin sterlin teklif etmeyi planlıyor İngiltere, göçmenlere Ruanda'ya gitmeleri için 3 bin sterlin teklif etmeyi planlıyor
10:39 Japon firmanın ’Kairos’ roketi fırlatmadan 5 saniye sonra infilak etti Japon firmanın 'Kairos' roketi fırlatmadan 5 saniye sonra infilak etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2024 13:48:10. #1.12#
SON DAKİKA: Kedi Eros'u vahşice katleden İbrahim Keloğlan: Ben bir suç makinesi değilim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement