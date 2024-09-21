Kedi Koli Bandıyla Kaçtı, İtfaiye Ekipleri Yeterli Olmadı

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Kedi üzerinde koli bandıyla kaçtı, itfaiye yardım için kovaladı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde bedenine koli bandı geçen kediyi kurtarmak için yakalamaya çalışan itfaiye ekiplerinin çabaları yetersiz kaldı. İtfaiye ekipleri ve kedi arasında yaşanan kovalamacaysa kameraya yansıdı.

İskenderun İlçesi Dumlupınar Mahallesi'nde bedeninde koli bandıyla gezen kediyi fark eden vatandaşlar, hayvanı yakalamayı çalıştı. Çabaları yetersiz kalan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarı üzerine bölgeye gelen Hatay Büyük Şehir Belediyesi itfaiye ekipleri de kediyi yakalamak için mücadele verdi. Ekipler tarafından yakalanan kedi, koli bandı çıkarılmadan kaçtı. Ekiplerin çabaları sonrası yakalanamayan kedi, bir süre sonra gözden kayboldu. İtfaiye ekipleri ve kedi arasında geçen yakalama macerasıysa kameraya yansıdı.

Mahalle sakini 59 yaşındaki Suat Çatal, "Bu mahallede oturuyorum, kedinin boynuna koli bandı koymuşlar. Kalın bandını bir türlü çıkartamadık. Şu an kedi kendini tutturmuyor. İtfaiyeyi de aradık geldi, tutamadılar kediyi. Veteriner çağıracaklar onu bir şekilde tutmayı deneyecekler artık onlar daha iyi bilir. Sokak hayvanlarına kimse dokunmasın, rabbim bize emanet etmiş onları" ifadelerini kullandı.