Kedi Koli Bandıyla Kaçtı, İtfaiye Ekipleri Yeterli Olmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kedi Koli Bandıyla Kaçtı, İtfaiye Ekipleri Yeterli Olmadı

Geniş Video İzle

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bedenine koli bandı geçen bir kediye yardım etmek isteyen itfaiye ekipleri, kedi ile girdiği kovalamacada başarısız oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, kediyi yakalamak için çaba sarf etti ancak hayvan kaçmayı başardı.

21.09.2024 10:15  Güncelleme: 10:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kedi üzerinde koli bandıyla kaçtı, itfaiye yardım için kovaladı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde bedenine koli bandı geçen kediyi kurtarmak için yakalamaya çalışan itfaiye ekiplerinin çabaları yetersiz kaldı. İtfaiye ekipleri ve kedi arasında yaşanan kovalamacaysa kameraya yansıdı.

İskenderun İlçesi Dumlupınar Mahallesi'nde bedeninde koli bandıyla gezen kediyi fark eden vatandaşlar, hayvanı yakalamayı çalıştı. Çabaları yetersiz kalan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarı üzerine bölgeye gelen Hatay Büyük Şehir Belediyesi itfaiye ekipleri de kediyi yakalamak için mücadele verdi. Ekipler tarafından yakalanan kedi, koli bandı çıkarılmadan kaçtı. Ekiplerin çabaları sonrası yakalanamayan kedi, bir süre sonra gözden kayboldu. İtfaiye ekipleri ve kedi arasında geçen yakalama macerasıysa kameraya yansıdı.

Mahalle sakini 59 yaşındaki Suat Çatal, "Bu mahallede oturuyorum, kedinin boynuna koli bandı koymuşlar. Kalın bandını bir türlü çıkartamadık. Şu an kedi kendini tutturmuyor. İtfaiyeyi de aradık geldi, tutamadılar kediyi. Veteriner çağıracaklar onu bir şekilde tutmayı deneyecekler artık onlar daha iyi bilir. Sokak hayvanlarına kimse dokunmasın, rabbim bize emanet etmiş onları" ifadelerini kullandı.

Kedi Koli Bandıyla Kaçtı, İtfaiye Ekipleri Yeterli Olmadı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İskenderun, 3-sayfa, İtfaiye, Güncel, Hatay, Yaşam, kedi, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kedi Koli Bandıyla Kaçtı, İtfaiye Ekipleri Yeterli Olmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:05 Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim’in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü
09:11 Daltonlar çetesine operasyon 32 şüpheli kıskıvrak yakalandı Daltonlar çetesine operasyon! 32 şüpheli kıskıvrak yakalandı
08:44 KKTC’de asgari ücrete bir zam daha Yeni rakamı duyanlar “Yok artık“ diyor KKTC'de asgari ücrete bir zam daha! Yeni rakamı duyanlar "Yok artık" diyor
07:49 Sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat’a kalp masajı yapılan anlar ortaya çıktı Sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat'a kalp masajı yapılan anlar ortaya çıktı
02:31 Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti
13:59 Bu en anlamsız tepkidir Milli yıldızın attığı gole bir tek hocası sevinmedi Bu en anlamsız tepkidir! Milli yıldızın attığı gole bir tek hocası sevinmedi
13:40 Yüz binlerce hektarlık alan kül oldu Ülke tarihinin en büyük yangını Yüz binlerce hektarlık alan kül oldu! Ülke tarihinin en büyük yangını
13:31 Bakan Yerlikaya, Narin cinayetini soran muhabire “sus“ işareti yaptı Bakan Yerlikaya, Narin cinayetini soran muhabire "sus" işareti yaptı
13:03 “Türk Escobar“ lakaplı Urfi Çetinkaya cezaevinde hayatını kaybetti "Türk Escobar" lakaplı Urfi Çetinkaya cezaevinde hayatını kaybetti
12:51 Annesinin acısıyla yıkılan Akın Akınözü, sevgilisiyle ayrıldı Annesinin acısıyla yıkılan Akın Akınözü, sevgilisiyle ayrıldı
12:51 AK Parti’li Vahit Kirişci’nin damadı, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti AK Parti'li Vahit Kirişci'nin damadı, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
12:36 Geçen yıl 15, bu yıl 6 Fiyata isyan eden çiftçi ürünü sokağa döktü Geçen yıl 15, bu yıl 6! Fiyata isyan eden çiftçi ürünü sokağa döktü
12:33 İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı
12:32 Şatafatlı hayatları geride kaldı Polat ailesi, arkadaşlarının yardımıyla geçinmeye başladı Şatafatlı hayatları geride kaldı! Polat ailesi, arkadaşlarının yardımıyla geçinmeye başladı
12:02 Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2024 10:47:28. #1.11#
SON DAKİKA: Kedi Koli Bandıyla Kaçtı, İtfaiye Ekipleri Yeterli Olmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement