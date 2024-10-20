Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaretten" soruşturma başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaretten" soruşturma başlatıldı

Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaretten" soruşturma başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik mesajını alıntılayarak "Lanet olsun sana ve kurduğun düzene… Seninle mücadele etmeyenin de Allah belasını versin" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yapan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

20.10.2024 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Ekim'de sosyal medya platformu X'ten yaptığı "Sırtından hançerlenmenin öfkesini sosyal medyadan sürekli birilerine hakaret ederek çıkarmaya çalışanlara sadece acıyarak bakıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, eski Türkiye'nin unutulmaya yüz tutmuş kötü hatıraları olarak anılmaktan kurtulamayacaklar." paylaşımını alıntılayan Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklaması incelendi.

KILIÇDAROĞLU: SENİNLE MÜCADELE ETMEYENİN DE...

Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Lanet olsun sana ve kurduğun düzene… 5'li çeteler eliyle milletin parasına, Uyuşturucu baronlarının eliyle gençlerimize ve geleceğimize, Bozduğun ve kontrolün altına aldığın yargı eliyle dışarı saldığın katiller, çocuklarımızın ve kadınlarımızın canına ve ırzına bela oldu. Yeni doğan bebeklerimizin canı, para için sağlık çetesine teslim edildi. 12 bebeğimiz senin sisteminin adamları tarafından 3 kuruş kazanmak için hayata gözünü yumdu… Yüreğime çok ağır geliyor, acımı dile getirebilmek için kullanacağım cümle; en hafif tabiri ile: ''Allah belanı versin!'' Ülke yangın yeri, can havlindeyiz; sen hala çıkmış ''hançer'' diyorsun. Seninle mücadele etmeyenin de Allah belasını versin." ifadesini kullandı.

RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımındaki ifadelerinin "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçunu oluşturabileceğini değerlendiren savcılık, Kılıçdaroğlu hakkında resen soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaretten' soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (33)

  • Örge:
    Vatandaş Erdoğanı istiyor seve seve ya kabulleneceksiniz veya gerisini siz anlarsınız 44 128 Yanıtla
    AHMET YILMAZ:
    Örge vatandas istemiyor ak koyunlar istiyor 3 1
    Zafer Bekler:
    Meeeeee 3 1
    Emir Kozcu:
    Erken seçime git yiyorsa bakalım istiyorlar mı? 4 0
  • Mehmet Dagdelen:
    Erdoğan bir proje ürünü olduğunu bu gerizekali millet bir türlü idrak edemiyor. 98 55 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Yeter artık bu nedir ya?Cumhuriyet tarihi boyunca böyle bir hakaret davası açılmamıştır.Mahkemeler Tayyip Erdoğan a hakaret edenlerin davalarına bakmaktan normal vatandaşın davalarına bakamaz oldu... 87 38 Yanıtla
    Serkan ergezer :
    BELA OKUMAK HAKARET DEĞİL UYUŞTURUCU ÇETE MAFYA ÜLKE RESMEN YANGIN YERİ İNSANLAR MUTSUZ ÜLKE MÜLTECİ SIĞINMACI KAMPI OLMUŞ HALA ÇIKMIŞ KABUL EDECEM DİYOR ÜLKEYE KARDEŞİM BU ÜLKE GÖÇÜ KALDIRMAZ SEN NE YAPMAYA ÇALIŞIYORSUN BU MİLLET SANA SON SEÇİMDE OY VERMEDİ DİYE BU MİLLETLE SORUNUN NE AVRUPA'DAN 3_5 KURUŞ GELECEK DİYE BU MİLLETİ NE GERİYORSUN GÜZELİM ÜLKEYİ NE HALE SOKTUNUZ GETİRDİNİZ GÜÇLÜ TÜRKİYE YENİ TÜRKİYE DİYE DİYE 4 0
  • Yunuss Bayern:
    Erdoğan ve Akape cemiyetinin alayının canı chenneme 53 40 Yanıtla
    Mehmet Sertbas:
    S…..git 0 4
    Mehmet Sertbas:
    Şenimde canım cehenneme 0 1
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:15 Önce paylaştı sonra sildi Gülse Birsel’in Vural Çelik’e vedası tepki çekti Önce paylaştı sonra sildi! Gülse Birsel'in Vural Çelik'e vedası tepki çekti
22:00 Elon Musk, her gün bir kişiye 1 milyon dolar ödül verecek Elon Musk, her gün bir kişiye 1 milyon dolar ödül verecek
20:53 Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı
19:50 Çete lideri Fırat Sarı’nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu: Bebeklerin çığlık seslerini unutamıyorum Çete lideri Fırat Sarı'nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu: Bebeklerin çığlık seslerini unutamıyorum
19 Eki ’Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum’ diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı 'Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum' diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı
13:07 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı
12:17 Yenidoğan çetesinin konuşmaları iddianamede: Bırak bebek ölsün, haha çekeceğim fişi Yenidoğan çetesinin konuşmaları iddianamede: Bırak bebek ölsün, haha çekeceğim fişi
12:16 Maliye’den kayıt dışı saat hamlesi 6500 kişiyi tek tek tespit ettiler Maliye'den kayıt dışı saat hamlesi! 6500 kişiyi tek tek tespit ettiler
11:26 Arka Sokaklar’daki Narin sahnesi izleyicileri ikiye böldü Arka Sokaklar'daki Narin sahnesi izleyicileri ikiye böldü
10:51 Ata Demirer ve Gülse Birsel eski rol arkadaşları Vural Çelik’in cenazesine katılmadı Ata Demirer ve Gülse Birsel eski rol arkadaşları Vural Çelik'in cenazesine katılmadı
10:33 16 yaşındaki suç makinesi 107 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı 16 yaşındaki suç makinesi 107 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı
09:55 Yenidoğan çetesi skandalı Anadolu’ya sıçradı Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya’dan ihbarlar geliyor Yenidoğan çetesi skandalı Anadolu'ya sıçradı! Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya'dan ihbarlar geliyor
09:53 Yenidoğan çetesi masum bebeklerin canını almakla kalmayıp cenazelerini bile satmaya çalışmış Yenidoğan çetesi masum bebeklerin canını almakla kalmayıp cenazelerini bile satmaya çalışmış
09:46 Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “Cumhurbaşkanına hakaretten“ soruşturma başlatıldı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaretten" soruşturma başlatıldı
09:13 Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 04:48:30. #1.13#
SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaretten" soruşturma başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.