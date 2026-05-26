Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Arınacağız ve kazanacağız

(ANKARA) - Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nin tahliye edilmesinin ardından ilk açıklamasını TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'e yaptı. Atik Kılıçdaroğlu'nun ekibinin TBMM Başkanlığı ile diyalogda olduğunu ve Meclis Başkanlığı'nın CHP Grup Başkanı seçilen Özgür Özel için "Bu Grup Başkanlığı geçersizdir" dediğini aktardı. Ceza davalarının bu yaz sonuçlanmasının beklendiğini belirten Atik, "Aynı davada adı geçen dokuz CHP milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları ne olacak? Bence Kılıçdaroğlu bunun önünde durmaz. Özel dahil bu isimlerin dokunulmazlıkları kaldırılır" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu dün evinde ziyaret eden TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Kılıçdaroğlu'nun görüşmedeki konuşmalarını TGRT Haber'de açıkladı.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ARAÇLARA ELEKTRONİK TEMİZLİK YAPILACAK"

"Mutlak butlan" kararını yayınlanmadan önce duyurması gibi bu süreçte yaptığı haberlerle dikkati çeken TGRT Temsiclisi Atik, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını ve kendi izlenimlerini şöyle aktardı:"

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun ne yaptığı merak konusu. Özel taraftarlarından kendisine yönelik 'Sokağa çıkamaz' gibi çok ağır sözler var. Ben de Kılıçdaroğlu'nun evine gittim. Sağ olsun çok güzel ve nezaketli karşıladı. Gayet hazır, çalışmaya konsantre, sakin ve dingin gördüm. Sesi düzelmiş. Telefonları hiç susmuyor. Sürekli ziyaretçileri var. Kapısında ise basın ordusu bekliyor. Evde Bülent Kuşoğlu da vardı. Kuşoğlu'nun partinin Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olacağını düşünüyorum. Çünkü, Kılıçdaroğlu'nun son Merkez Yönetim Kuluru'nda (MYK) görevliydi. Aynı zamanda maliye kökenli, titiz bir insan ve Kılıçdaroğlu'nun eski yol arkadaşı."

Herkes Kemal Beyi terk ettiğinde o yanında durdu. Özel'e partiyi teslim ederken de titizlikle hesapları inceleyerek devretmişti. Şu an CHP'nin kasasında ne kadar para olduğunu sordum. 1 milyar TL'nin üzerinde olduğu belirtildi ancak detaylı bir inceleme yapılacak. Banka hesaplarında tedbir var. Bu sebeple iyice bakılıp ondan sonra bir sıkıntı varsa ortaya çıkacaktır. Unutmayalım ki Kılıçdaroğlu iyi bir hesap uzmanı. Genel merkezin araçlarının tamamı da henüz teslim edilmemiş. Önümüzdeki günlerde eksik araçlar da gelecektir herhalde... Sonuçta partinin malı. Araçlara elektronik temizlik yapılacak.

"İLHAN KESİCİ'NİN ADAY GÖSTERİLECEĞİ İDDİASINA 'ŞU AN GÜNDEMDE DEĞİL, ÖNCELİĞİMİZ PARTİ' DENİLDİ"

Partide disiplin süreci kesinlikle işletilecek. Öncelikle bir komisyon kurulacak. Daha evvelki Kılıçdaroğlu dönemlerinde olduğu gibi hakkında iddia olanlar için detaylı raporlar oluşturulacak. Hiçbir pürüz bırakılmayacak ve disiplin mekanizması çalıştırılacak. Bu süreçte tutuklu belediye başkanlarının iddianameleri de hukukçu bir ekip tarafından masaya yatırılacak. Özgür Özel'in Grup Başkanı seçildiği toplantıda 'Beni ve arkadaşlarımı ihraç bile edebilirler' dediği söylenmişti fakat anlıyoruz ki komisyon böyle bir agresif tutum içinde olmayacak.

Kılıçdaroğlu'na Genel Merkez'deki olayları sordum 'CHP tarihinde ilk defa yaşanıyor, vekiller içeri alınmıyor. Bu, niyetin ne olduğunu gösteriyor. Partiye niye zarar veriyorsunuz? Masaları, sandalyeleri, her şeyi kırmışlar. Bunlar CHP'ye yakışan şeyler değil. Cumartesi günü Genel Merkez'de olacağım ve partililere sesleneceğim. CHP bütün bu zorlukları aşacak güce ve tarihsel birikime sahip. Partinin örgütleri bu ülkenin vatansever insanlarından oluşur. Kavga eden, ayrışmadan yana olanların bu çatı altında yeri yok. İktidar yürüyüşümüz başladı. Arınacağız ve kazanacağız' açıklamasını yaptı.

Kendisi pazartesi günü Parti Meclisi'ni toplayacak. MYK'yı yani Genel Başkan Yardımcılarını belirleyecek. Daha net bir isim yokmuş. Fakat Ali Öztunç ve Gürsel Erol'un kendilerine teklif edilen görevi reddettiğine dair haberler çıktı. Bunu Kılıçdaroğlu'nun ekibine sordum ve 'Bir teklif yok ki reddedilsin. Henüz isimler bile belli değil. Kılıçdaroğlu değerlendiriyor' cevabını aldım. Aynı şey Cumhurbaşkanı adayı için de geçerli. İlhan Kesici'nin ismi yazıldı 'Şu an gündemde olan bir konu değil. Önceliğimiz parti ile ilgili süreçler' denildi.

"CHP'NİN GÖLGE BAKANLARI YOK HÜKMÜNDE"

Bu konuyla alakalı şunu söyleyebilirim; Kılıçdaroğlu'nun ilk yapacağı işlerden biri Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ni kapatmak. Biliyorsunuz, Özel yönetimi İmamoğlu için resmen paralel bir genel merkez oluşturmuştu. Artık böyle bir yapı kalmayacak. Orada görevli olan 'gölge bakanlar' da mutlak butlan olacak. Yani CHP'nin gölge bakanları da yok hükmünde. Zaten bazıları eşyalarını toplamış. Bülent Tezcan'ın odası duruyormuş.

Şimdi bombayı patlatıyorum. Özgür Özel'e ikinci şok geliyor. Genel Başkanlık gidince kendisini Grup Başkanı seçtirmişti. Kılıçdaroğlu'nun ekibi, Meclis Başkanlığı ile diyalog halinde... Meclis Başkanlığı 'Bu Grup Başkanlığı geçersizdir' demiş. Meclis'in internet sitesinde de gerekli düzeltme yapılacak. Şu an taraflar arasında görüşmeler sürüyor. Bayramdan sonra yazı gönderilecek ve Özel 'Grup Başkanlığı' titrini kullanamayacak. Ayrıca ceza davalarının bu yaz sonuçlanması bekleniyor. Ekrem İmamoğlu ve diğer isimler ceza aldı. Aynı davada adı geçen dokuz CHP milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları ne olacak? Bence Kılıçdaroğlu bunun önünde durmaz. Özel dahil bu isimlerin dokunulmazlıkları kaldırılır."