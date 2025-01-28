Kemalpaşa'da Trafik Kavgası: 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Kemalpaşa'da Trafik Kavgası: 2 Şüpheli Tutuklandı

Trafik kazasının ardından sürücüye tehdit ve lastiklerini kesen 2 şüpheli tutuklandı.

28.01.2025 17:46
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrası takip ettikleri sürücüye tehdit ve hakarette bulunan, aracının lastiklerini kesen 2 şüpheli tutuklandı.

H.B. (23) yönetimindeki otomobil, dün OSB Mahallesi İzmir- Ankara Caddesi Ulucak Kavşağı mevkisinde T.D. (25) idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kaza sonrası taraflar yoluna devam etti ancak T.D. ve akrabası A.D. (21), ayrı ayrı otomobillerle H.B'nin aracının önünü kesti.

H.B'nin aracının camına vuran, lastiklerini falçatayla kesen, sürücüye hakaret ve tehditlerde bulunan şüpheliler olay yerinden ayrıldı.

Cep telefonuyla olay anını kaydeden H.B, bu görüntülerle Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak şüphelilerden şikayetçi oldu.

Başvuru üzerine başlatılan soruşturma kapsamında T.D. ve A.D. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, mala zarar verme, hakaret ve tehdit suçlarından tutuklandı.

Öte yandan, cep telefonu kamerasıyla yapılan kayıtta, şüphelilerin aracın önünü kestikleri, otomobilin camlarına vurarak küfrettikleri görülüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kemalpaşa'da Trafik Kavgası: 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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