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Kemer Çamyuva Atık Su Tesisi'ndeki koku sorunu

- Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz:

- "Kokunun giderileceği konusunda müsterih olabilirsiniz"

- Çevre Mühendisi Hasan Güleç:

- "Tesis tam anlamıyla faaliyete geçtiğinde koku sorunu tamamen kalkacaktır"

ANTALYA - Mart ayında hizmete giren Antalya Kemer Çamyuva Atık Su Arıtma Tesisinde yaşanan koku problemi ile ilgili Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz tesislerde incelemelerde bulundu. Kaymakam Ahmet Solmaz, tesisin önemine dikkat çekerek vatandaşların koku sorunuyla ilgili endişelerini gidereceklerini belirtti. Çevre Mühendisi Hasan Güleç ise, tesisin kısa süre içinde tam kapasiteyle faaliyete geçeceğini ve koku probleminin çözüleceğini söyledi. Kaymakam Ahmet Solmaz, kokudan rahatsız oldukları gerekçesiyle Atık Su Arıtma Tesisinin önünde toplanan yaklaşık 100 kişilik vatandaş grubuna da bilgilendirme yaptı. Daha sonra vatandaşlar, yetkililer ve Kaymakam Solmaz eşliğinde tesisin içini gezdi.

Tesisin önemine vurgu yapan Kaymakam Solmaz,bu yatırımın ne kadar önemli olduğunu hepimiz çok iyi bildiklerini söyledi. Solmaz, çevrede yaşayan vatandaşların koku problemiyle ilgili endişelerine de değinerek, "Vatandaşlarımızla birlikte tesisin içine girip teknik konularda bilgilendirme yapacağız. Kafanızdaki soruları çekinmeden bize sorabilirsiniz" dedi. Çevre Mühendisi Hasan Güleç ise aktif çamur oluşumu tamamlandığında atık suyun arıtılabileceğini belirtti. Deşarj işleminin yakında başlayacağını ifade eden Güleç, koku sorununun da aşılama süreci tamamlandığında ortadan kalkacağını söyledi.

"Bu yatırımın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz"

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz Çamyuva Atık Su Arıtma Tesisinde yaptığı açıklamada, "Bugün burada, sizlerle birlikte olmak istedim. Hep birlikte harekete geçebilmek adına buradayım. Bu yatırımın ne kadar önemli olduğunu hem sizler hem de ben çok iyi biliyoruz. Eğer başka konular hakkında da sorularınız varsa, bunları aydınlatmak bizim görevimiz. Bu konuda müsterih olabilirsiniz. Hala aklınıza takılan noktalar varsa, ilerleyen günlerde daha fazla yardımcı olmaya çalışacağız. Burada bulunan vatandaşlarla birlikte tesisin içine gireceğiz ve teknik konularda arkadaşlarımız bize yardımcı olacaklar. Kafanızdaki soruları çekinmeden bize sorabilirsiniz. Saklanan veya bilinmeyen bir husus yok. Teknik konularda eksik bilgilerimiz varsa, bunları da netleştirip konuyu çözüme kavuşturacağız. İyi niyetli bir şekilde bu tesiste bilgilerimizi alırız" dedi.

"Tesis tam anlamıyla faaliyete geçtiğinde koku sorunu tamamen kalkacaktır"

Kemer Çamyuva Atık Su Arıtma Tesisinde Çevre Mühendisliği yapan Hasan Güleç, " Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy beyin açılışını yaptığı sırada biz test aşamasındaydık tesisi devreye almamıştık şimdi tesis devreye giriyor. Bakan beyin kendisi de test açılışı olarak belirtmişti. İki haftadır tesisimize atık su almaktayız. Henüz tam olarak faaliyete geçmedi. Atık suyu arıtabilecek duruma gelebilmemiz için aktif çamurun oluşması gerekiyor. Şu an tesiste aşılanma büyük ölçüde tamamlanmış durumda. Tahmin ediyorum ki önümüzdeki hafta içerisinde deşarj etmeye başlayacağız. Deşarj işlemi başladığında muhtarlarımıza gerekli bilgileri veririz, onlar da gelip arıttığımız suyu görebilirler. Tesise ilk atık suyu aldığımız için koku durumu yaşanıyor, ancak aşılama tamamlandıktan sonra bu sorun tamamen ortadan kalkacak. Bakteri oluşumu ciddi oranda tamamlandı, sabah havalandırma havuzlarını kendim gezdim. Bu konuda gönlünüz rahat olsun, bunlar olağan süreçler. Biraz bilgilendirme eksikliği olmuş olabilir. Tesis tam anlamıyla faaliyete geçtiğinde koku sorunu tamamen kalkacaktır. Kemer ve Çamyuva için bu tesis önemli bir nimettir" dedi.