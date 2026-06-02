Kemer'de 147 Hayvan Tedavi Edildi - Son Dakika
02.06.2026 10:24
Antalya'nın Kemer ilçesindeki merkezde mayısta 147 hayvan tedavi edilip 44'ü sahiplendirildi.

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde mayısta 147 hayvanın tedavisi yapıldı, 44 hayvan da sahiplendirildi.

Kemer Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesindeki merkezde mayısta 149 hayvan kısırlaştırıldı.

Merkezde 149 hayvana kuduz aşısı uygulanırken, telefonla gelen 125 ihbar da değerlendirildi. 147 hayvanın tedavisinin yapıldığı merkezde, 44 hayvan da sahiplendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, barınağa terk edilen 37 hayvanın merkeze alındığını kaydetti.

Başıboş halde bulunan 51 köpeğin de belediye ekiplerince barınağa getirildiğini aktaran Gül, merkezde sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
