Kemer'de Midibüs ile İş Makinesi Çarpıştı: 23 Yaralı - Son Dakika
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Kemer'de Midibüs ile İş Makinesi Çarpıştı: 23 Yaralı

Kemer\'de Midibüs ile İş Makinesi Çarpıştı: 23 Yaralı

Antalya'nın Kemer ilçesinde kamp yapan sporcuları taşıyan midibüs ile iş makinesinin çarpışması sonucu 15'i çocuk, toplam 23 kişi yaralandı. Olay sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı, 22 kişi taburcu oldu.

28.01.2025 14:33  Güncelleme: 14:36
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ANTALYA'nın Kemer ilçesinde otelde kamp yapan sporcular ve ailelerini taşıyan midibüs ile iş makinesinin çarpıştığı kazada 15'i çocuk, 23 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Kiriş Caddesi'nde meydana geldi. İlçe merkezindeki futbol sahasından Kiriş Mahallesi'nde bulunan otele gitmek için yola çıkan 15 çocuk, 2 eğitmen ve 9 velinin bulunduğu özel bir firmaya ait A.A.D.'nin kullandığı 32 AEC 039 plakalı midibüs ile M.C. idaresindeki iş makinesi çarpıştı. Kazada 15'i çocuk, 23 kişi yaralanırken, midibüste bulunan veliler ile sürücü A.A.D. arasında kavga çıktı. Bölgede çalışma yapan ASAT ekipleri araya girerek tarafları ayırdı.

22 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Olay yerine sağlık ve polis ekipler sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla Kemer Devlet Hastanesi ve ilçe merkezinde bulunan bir özel hastaneye götürüldü. Kemer Devlet Hastanesi'ndeki 2 çocukta köprücük kemiği ve ön kol kırığı tespit edildi. Özel hastaneye kaldırılan 1 çocukta da diz kapağı kırığı tespit edilerek atele alındı.

Kazanın ardından Kemer Devlet Hastanesi'ne giden Kaymakam Ahmet Solmaz, Başhekim Ali Ergün ve İlçe Sağlık Müdürü Ceren Avanos İnce ile birlikte yaralıları ziyaret etti. Yaralılardan 22'si taburcu edilirken, 1 çocuğun tomografisinin çekilmesinin ardından taburcu edileceği öğrenildi.

Diğer yandan midibüs şoförü A.A.D., kazanın ardından darbedildiğini belirterek, şikayetçi olacağını söyledi. A.A.D. hastanedeki muayenesi sonrası polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Antalya, 3-sayfa, Güncel, Çocuk, Kemer, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kemer'de Midibüs ile İş Makinesi Çarpıştı: 23 Yaralı - Son Dakika

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