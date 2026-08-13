Kemer'de Orman Yangınına Müdahale Başlatıldı
Antalya Kemer'deki orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor.
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Kemer'e bağlı Ulupınar Mahallesi'nde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Yangına ilk etapta 3 helikopter, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ile 50 teknik personel ve yangın işçileri tarafından müdahale edildi. Alevlerin kontrol altına alınması için ekipler çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.
Kaynak: DHA
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