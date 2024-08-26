Kemer İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, başarılı öğrencileri Antalyaspor-Atakaş Hatayspor maçına götürdü

Kemer İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, ilçede Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) başarılı olan öğrencileri Antalyaspor- Atakaş Hatayspor karşılaşmasına götürdü.
Kemer Kaymakamlığı koordinesiyle, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü organizasyonuyla LGS'de başarılı olan 20 öğrenci, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Antalyaspor- Atakaş Hatayspor maçını yerinde izledi.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki maçta öğrencilere, İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili İlkay Kaya eşlik etti.
Karşılaşmayı izleyen öğrenciler, Antalyaspor'a destek olmanın mutluluğunu yaşadı.
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