Kemoterapi gören Nurdan Arslan Bolattekin'in 9 resmi Ankara'da sergilendi - Son Dakika
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Kemoterapi gören Nurdan Arslan Bolattekin'in 9 resmi Ankara'da sergilendi

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Kemoterapi gören Nurdan Arslan Bolattekin\'in 9 resmi Ankara\'da sergilendi
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Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören 54 onkoloji hastasının yaptığı 70 resim, kemoterapi ünitesinde sergilendi. 4'üncü evre kolon kanseri hastası Nurdan Arslan Bolattekin'in 9 eseri sergide beğeni kazandı, 6 eserinin satıldığını öğrenmesi moralini yükseltti.

ANKARA'da ikizleri dünyaya geldikten 2,5 yıl sonra kolon kanseri teşhisi konulan muhasebeci Nurdan Arslan Bolattekin (39), kemoterapi tedavisi gördüğü hastanede resim yaparak hayata tutundu. Bolattekin ve diğer onkoloji hastalarının yaptığı resimler hastanede sergilendi.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören hastalar için sanatın iyileştirici gücünden yola çıkılarak resim çalışması başlatıldı. Hastalar, kemoterapi aldığı sırada yaşadıkları korku, kaygı, umut ve sevinçlerini tuvale yansıttı. Ayaktan Kemoterapi Ünitesi'nde tedavi gören 54 hastanın hazırladığı 70 resim, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde hastaların tedavi gördüğü ünitede sergilendi. 'Rengarenk Kemoterapi Resim Sergisi'nde eserleri bulunan hastalar arasında 2023 yılında ikizleri dünyaya geldikten 2,5 yıl sonra 4'üncü evre kolon kanseri teşhisi konulan muhasebeci Nurdan Arslan Bolattekin de yer aldı. Teşhisin ardından 36 kür kemoterapi tedavisi gören Nurdan Arslan Bolattekin'in yaptığı 9 resim sergide büyük beğeni topladı. Serginin açılışına eşi Mustafa, ikizleri Ömer Aras ve Bolat Uras ile katılan Nurdan Arslan Bolattekin, resimlerinden 6'sının satıldığını öğrenince moral buldu.

'KEMOTERAPİ ALIRKEN DUYGULARAMI TUVALE YANSITTIM'

Nurdan Arslan Bolattekin, karın ağrısı ve gaz şikayetiyle gittiği hastanede acil ameliyata alındığını, operasyondan sonra da kolon kanseri teşhisi konulduğunu söyleyerek, "1,5 yıldır kemoterapi alıyorum. Kolon kanseri ve son evrede olduğumu öğrendim. En başta korkularım vardı, kabullenemedim, çünkü ailede yok, sadece bende var. Ondan dolayı kanser taramasına hiç girmemiştim. Çizim yapmaya ise hastane koridorlarında başladım. Bir gün koridorlarda 'Bizimle rengarenk çizime var mısınız?' diye bir afiş gördüm. O afişle beraber ayakta kemoterapi alırken duygularımı, düşüncelerimi, korkularımı çizgilere, renklere ve tuvale aktarmaya başladım. Benim ikizlerim bana umut oldu. Genelde onlarla iç içeyim. Beni motive eden şeyler; sevdiklerim ve ikizlerim oldu. Zorlayan şey ise bazen ikizlere yetememe gibi şeyler. Çünkü kemoterapi ilaçlarının etkileri ağır, akıllı ilaç da alıyorum. Şu an koruma amaçlı kemoterapi almaya devam ediyorum" diye konuştu.

'BU RESİMLER DİĞER HASTALARA UMUT OLSUN'

Üniversite dönemlerinde re resim yaptığını anlatan Bolattekin, "Aktif bir insan olduğum için, böyle şeyleri de sevdiğim için hastanede de resim yapmaya başladım. Hastanede en çok resim yapan ben oldum. 9 resim yaptım, 6 tanesi satıldı bu sergide. Resim yaparken kemoterapi ilaçlarını bir kenara bırakıyorum. Hiçbir zaman hasta olmayı kabul etmedim. Hastaneye de gelirken, resim yaparken bütün duygularımı, kaygılarımı, korkularımı, umutlarımı, sevinçlerimi renkler ve çizimlerle tuvale aktarıyorum ve zaman çok çabuk geçiyor. İlaçları alırken çizim yapıyoruz. Kanser değil biz güçlüyüz. Her hastanenin böyle etkinlikleri oluyor aslında ve hastalara gerçekten umut oluyor. Resimlerime ileriki yaşamımda da devam etmek istiyorum. Bu resimler bizden sonraki hastalara da umut olsun" dedi.

Nurdan Arslan Bolattekin, kanseri yendikten sonra büyük bir kutlama yapmak istediğini, sonra da muhasebecilik mesleğine geri dönmek istediğini söyledi.

'HASTALARIN MOTİVASYONU TEDAVİNİN BİR PARÇASI'

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Levent Öztürk, resim sergisinin açılışında yaptığı konuşmada, "Birçok ağır hastalıkta hastaların morali, motivasyonu, umudu çok kıymetli ve tedavinin bir parçası. Doktorlar ve sağlık çalışanları olarak, hastalarımıza ilaç vermenin yanı sıra hastaların morallerini, motivasyonlarını yüksek tutmak bizim sorumluluğumuz ve görev tanımımızın içinde. Biz buna inanıyoruz. Ankara Şehir Hastanesi olarak hem hastalarımızın her türlü teşhis ve tedavisini modern cihazlarla gerçekleştirirken aynı zamanda da moralleri düzgün, umutlu bir şekilde hastanemizden ayrılmalarını sağlamak görevimiz ve sorumluluğumuz. Bu amaçla hastalarımıza yönelik birçok faaliyet yürütüyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kemoterapi gören Nurdan Arslan Bolattekin'in 9 resmi Ankara'da sergilendi - Son Dakika
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