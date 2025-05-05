Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp: "22 bin 503 bağımsız birim, "Yarısı Bizden" kampanyasında inşaatına başladı"

İSTANBUL - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, İstanbul'da "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında 22 bin 503 bağımsız birimin inşaatına başlandığını belirterek, "Sahada, Başkanlığımızın doğrudan veya ilçe belediyeleriyle birlikte yürüttüğü alan bazlı dönüşüm projeleri kapsamında 114 bin bağımsız birimin dönüşüm süreci devam etmektedir. Buna ek olarak, 43 bin bağımsız birimin inşaatı İstanbul genelinde fiilen sürmektedir. Böylece toplamda 157 bin bağımsız birimin inşaat faaliyetleri aktif olarak yürütülmektedir" dedi.

Vatandaşların başvuru süreci hakkında bilgi aldığı Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü'nde yapılan toplantıda, kampanyanın detayları ve süreçteki son gelişmeler kamuoyuyla paylaşıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "6306 sayılı kanun kapsamında, 2012 yılından bu yana İstanbul'da 923 bin bağımsız birimin dönüşümü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından tamamlanmıştır. Sahada, Başkanlığımızın doğrudan veya ilçe belediyeleriyle birlikte yürüttüğü alan bazlı dönüşüm projeleri kapsamında 114 bin bağımsız birimin dönüşüm süreci devam etmektedir. Buna ek olarak, 43 bin bağımsız birimin inşaatı İstanbul genelinde fiilen sürmektedir. Böylece toplamda 157 bin bağımsız birimin inşaat faaliyetleri aktif olarak yürütülmektedir" diye konuştu.

"İstanbul'da şu an toplamda 208 bin bağımsız birimin dönüşüm süreci devam etmektedir"

Alp, İstanbul'da 208 bin bağımsız birimin dönüşüm sürecinin devam ettiğini söyleyerek, " Ayrıca, riskli yapı ilanı yapılmış ve dönüşüm süreci devam eden 51 bin bağımsız birim de bu kapsamda yer almaktadır. Bu veriler ışığında, İstanbul'da şu an toplamda 208 bin bağımsız birimin dönüşüm süreci devam etmektedir. Daha önce tamamlanan 923 bin bağımsız birime ek olarak bu dönüşüm faaliyetleri hızla sürdürülmektedir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un vizyonu ve talimatları doğrultusunda, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı olarak Türkiye genelinde 81 ilde, İstanbul'da ise 39 ilçede kentsel dönüşüm çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Sahada, vatandaşlarımızla birlikte rızaya dayalı bir dönüşüm süreci yürütmekteyiz. Bu çerçevede kamuoyuyla paylaşacağımız "Yarısı Bizden" kampanyası, Türkiye'de sade İstanbul için yayımlanan, bilim adamlarının bizlere bildirdiği verilere göre biran önce İstanbul'da ki sağlıksız yapı stokunun hızla dönüştürülmesini amaçlayan, doğrudan yapım desteği içeren bir projedir. Kampanya kapsamında vatandaşlarımız, herhangi bir şekilde e-Devlet üzerinden başvuru yapmaksızın, binalarındaki komşularıyla anlaşarak lisanslı kuruluşlar aracılığıyla riskli yapı tespiti yaptırıp, bulundukları ilçe belediyelerine başvurarak sürece dahil olabileceklerdir" ifadelerini kullandı.

"Konutlar için hibe miktarı 875 bin TL, kredi miktarı 875 bin TL, taşınma ve tahliye desteği ise 125 bin TL olarak güncellendi"

Konutlar için hibe miktarının 875 bin TL, kredi miktarının 875 bin TL, taşınma ve tahliye desteğinin ise 125.000 TL olarak güncellendiğini hatırlatan Alp, "İş yerleri için ise hibe ve kredi miktarları 437 bin 500 TL, taşınma ve tahliye desteği yine 125 bin TL olarak güncellenmiştir. Kampanyaya olan ilginin, özellikle yakın zamanda meydana gelen depremlerin ardından artış gösterdiği sahada net bir şekilde gözlemlenmektedir. Bu durum, vatandaşlarımızın dönüşüme yönelik duyarlılığının artması açısından memnuniyet vericidir. Kampanya kapsamında yalnızca bireysel binalar değil, aynı zamanda ada bazlı, 100 ila 150 bağımsız birimin bulunduğu siteler de yüzde 100 uzlaşma sağlayarak başvuruda bulunmaktadır. Bu tür büyük ölçekli projelerde, başvurular Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü aracılığıyla alınmakta; inşaat süreci ise Bakanlığımızın ilgili kuruluşları olan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Emlak Konut GYO ile birlikte yürütülmektedir. Bu desteklerdeki en önemli hususlardan biri, başvuran vatandaşların gelir durumuna veya kredi puanına bakılmaksızın sürece dahil edilebilmesidir. Tüm ödemeler şeffaf biçimde yapılmakta olup, inşaat süreci şu şekilde taksitlendirilmektedir. Anlaşma ve inşaat başlangıcında yüzde30, kaba inşaatın tamamlanmasında yüzde 30, yapı kullanma izin belgesi aşamasında yüzde 30, inşaatın tamamlanmasıyla ise yüzde 10'luk kısım 4 taksitle ödemeyi tamamlıyoruz. Kredilerin geri ödemesi, ruhsat alındıktan iki yıl sonra, yapı kullanma izin belgesi alınmasıyla birlikte başlamaktadır. İlk yıl faizsiz olan krediler, toplamda 10 yıl vade ile geri ödenmektedir. Faiz oranı ise ikinci yıldan itibaren TÜFE'nin yarısı kadar uygulanmaktadır" şeklinde konuştu.

"Kampanyadan yararlanan toplam bağımsız birim sayısı 60 bine ulaşmıştır"

Kampanyadan yararlanan toplam bağımsız birim sayısının 60 bine ulaştığını aktaran Alp, "Bugün itibarıyla İstanbul'un 39 ilçesinde toplam 22 bin 503 bağımsız birim, "Yarısı Bizden" kampanyasından faydalanarak dönüşüm sürecine girmiş ve inşaatlarına başlanmıştır. Ayrıca, 41 bin bağımsız birim de uzlaşma süreci ve proje hazırlığı gibi aşamalarda çalışmalarını sürdürmektedir. Böylece kampanyadan yararlanan toplam bağımsız birim sayısı 60 bine ulaşmıştır. Hibe ve kredi desteklerinin artırılmasıyla birlikte, evinin riskli olduğunu düşünen tüm vatandaşlarımızı bu kampanyaya katılmaya davet ediyoruz" dedi.

"Devletin bize sağladığı büyük bir imkan"

Kampanyadan yararlanan Müteahhit Erkan Fettahoğlu, "Vatandaşlarla anlaştık. O sırada hibe desteği çıktı. Kat ittifakı kurduk, daha sonra Kentsel Dönüşüm Merkezine başvurumuzu yaptık. Yardımımız çıktı. İmzaları attık. Devletin bize sağladığı büyük bir imkan bu. Yarısını devlet karşıladı, millete faydası oldu" dedi. Kampanyadan yararlanan Seyhan Özsoy ise, "Binamız temelden su alıyordu. Binamızın demirlerinin çürüdüğünü gördük. Apartmanca karar verdik, yıkım kararı aldık. Bu kampanya bizi çok rahatlattı" şeklinde konuştu.