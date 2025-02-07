Kenyalı Polisler Haiti'ye Ulaştı

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Kenyalı 200 polis, çetelerin yol açtığı şiddet ve insani kriz nedeniyle destek amacıyla gönderildikleri Haiti'ye ulaştı.

Kenyalı 200 polisi taşıyan uçak, Haiti'nin başkenti Port-au- Prince'teki Toussaint Louverture Uluslararası Havalimanı'na indi.

Afrika liderliğindeki Çok Uluslu Güvenlik Destek Misyonu'na (MSS) katılmak üzere Haiti'ye gelen Kenyalı polisler, Haiti Geçiş Konseyi Başkanı Leslie Voltaire, Başbakan Alix Didier-Fils Aime, Haiti Ulusal Polis Müdürü Rameau Normil ve Çok Uluslu Misyon Başkanı Godfrey Otunge tarafından karşılandı.

Otunge, burada yaptığı konuşmada, MSS'ye katılan toplam Kenyalı polis sayısının 900'e ulaştığını belirterek, Haiti'deki güvenlik sorunlarının çözümü için önemli bir adım atıldığını vurguladı.

Başta ABD, Kanada, Fransa, İtalya ve Türkiye olmak üzere birçok ülkeye MSS'ye katkılarından dolayı teşekkür eden Otunge, "Bu sürece giden yol kolay olmadı. Uluslararası ve ulusal ortaklarımız kilit bir rol oynuyor. Belirleyici operasyonların bu kritik aşamasında, hala taahhütlerini yerine getirmemiş diğer ülkeleri de vaatlerini yerine getirmeye çağırıyoruz. Onların katkıları, Haiti için önemli bir dönüm noktasıdır. Operasyonel kapasiteye ve hedeflerimize oldukça yaklaştık." ifadelerini kullandı.

MSS'ye destek kapsamında 3 helikopter ve çeşitli ekipmanları taşıyan büyük bir Antonov kargo uçağının da Haiti'ye ulaştığı bildirildi.

Haiti'de 2024'te 5 bini aşkın kişi, silahlı çetelerin saldırılarında ölmüştü

Yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi sorunlarla boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor.

Başkentin yüzde 80'inden fazlasını silahlı çetelerin kontrol ettiği ülkede şiddet olayları artıyor.

Ülkedeki şiddet olayları nedeniyle eski Başbakan Ariel Henry, Nisan 2024'te istifa etmiş, kurulan Geçici Konsey, Garry Conille'yi başbakan atamıştı.

Konsey, 11 Kasım 2024'te görevden aldığı Conille'in yerine de iş insanı Alix Didier Fils-Aime'yi başbakan olarak belirlemişti.