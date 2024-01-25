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Kepez'te Polis Denetimleri: 37 Ruhsatsız Silah ve 13 Çalıntı Araç Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kepez'te Polis Denetimleri: 37 Ruhsatsız Silah ve 13 Çalıntı Araç Ele Geçirildi

Antalya'nın Kepez ilçesinde, 1-15 Ocak tarihleri arasında yapılan denetimlerde, 37 ruhsatsız silah, 13 çalıntı araç, bir miktar narkotik madde, 14 bin 866 bonzai ve 250 sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Ayrıca, 208 aranan kişi yakalandı, 37 araç ve sürücüsüne para cezası uygulandı ve 122 işletmeye de idari işlem yapıldı.

Kepez\'te Polis Denetimleri: 37 Ruhsatsız Silah ve 13 Çalıntı Araç Ele Geçirildi
25.01.2024 - 14:55,  Güncelleme: 14:56
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Antalya'nın Kepez ilçesinde polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1-15 Ocak'ta ilçede huzur ve güvenliğin sağlaması amacıyla çalışmalar gerçekleştirdi.

Çalışmalarda, 37 ruhsatsız silah, 13 çalıntı araç, bir miktar narkotik madde, 14 bin 866 bonzai ve 250 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Denetimlerde, 208 aranan kişi yakalandı, 37 araç ve sürücüsüne para cezası uygulandı ve 122 işletmeye de idari işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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Antalya, Kepez, Güvenlik, Trafik, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kepez'te Polis Denetimleri: 37 Ruhsatsız Silah ve 13 Çalıntı Araç Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kepez'te Polis Denetimleri: 37 Ruhsatsız Silah ve 13 Çalıntı Araç Ele Geçirildi - Son Dakika
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