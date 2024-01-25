Kepez\'te Polis Denetimleri: 37 Ruhsatsız Silah ve 13 Çalıntı Araç Ele Geçirildi

Antalya'nın Kepez ilçesinde polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1-15 Ocak'ta ilçede huzur ve güvenliğin sağlaması amacıyla çalışmalar gerçekleştirdi.

Çalışmalarda, 37 ruhsatsız silah, 13 çalıntı araç, bir miktar narkotik madde, 14 bin 866 bonzai ve 250 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Denetimlerde, 208 aranan kişi yakalandı, 37 araç ve sürücüsüne para cezası uygulandı ve 122 işletmeye de idari işlem yapıldı.