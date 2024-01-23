Kerem Aktürkoğlu, Gazze\'deki İnsanlık Dramına Dikkat Çekti

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekti.

Kerem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'deki masumlar vahşice bombalamalardan sonra şimdi de açlıktan ölümle yüz yüzeler. Tek bir çocuk daha ölmesin. İnsanlık ölmesin!" ifadelerini kullandı.